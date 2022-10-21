古蹟本地遊鼓勵金昨起供申請 旅議會：為業界吊鹽水

鼓勵計劃按本地遊行程，分基本版和升級版，前者要以文化古蹟為主題，須進入最少兩個指定文化古蹟地點，如文武廟、大館等，後者則要求旅行團最少進入一個文化古蹟地點及參與一項具文化古蹟元素的體驗活動，例如體驗港式奶茶製作、紮作燈籠等。旅行社若以基本版接待參加者，可按人頭獲200元鼓勵金，申請名額上限1000個；「升級版」則每個名額可獲400元，名額上限200個，旅行社最多可獲共28萬元鼓勵金。

旅議會：最有用措施 盡快通關

旅議會總幹事楊淑芬稱，昨日收到不少旅行社查詢，稱業界關注計劃，因「0+3」下入境客少，認為計劃可幫補成本，但認為此舉只為業界「吊鹽水」，最有用是盡快通關。香港旅行社東主協會會長葉慶寧形容計劃是沒辦法中的辦法，因本港現時無法吸引入境旅客，郵輪公海遊短期內亦不會來港，政府只能以此助旅行社繼續營運。

旅議會昨發稿稱，施政報告未惠及旅遊業，稱多次致函表達的訴求始終未獲回應，形容業界心中極度黯然。旅議會建議政府為入境團提供寬限，讓團友以「團進團出」方式，在首3天到指定食肆或地點旅遊，增加旅行社營運空間。

（2022年施政報告）