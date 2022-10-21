23條未列項目指標 鄧炳強：指標是盡快

李家超：需確保條文「管用」

立法會議員何君堯昨在答問會上質疑施政報告輕輕帶過23條立法。李家超回應稱，國家安全是「對敵情况」，屬另類戰爭，需確保滲透、間諜等行為「唔敢埋身」，反問「是否輕輕盡快解決就是要點？」鄧炳強下午出席記者會時，被問到23條立法未列入指定項目指標，是否代表非優先工作，他重申政府會盡快立法，又稱過去一段時間不同事件令當局須詳細研究以應對挑戰，認為是負責任做法。他提到羊村案，法官郭偉健在判辭指散播謠言、虛假信息及文宣屬洗腦行為，會令人憎恨及不相信政府，嚴重威脅國家存亡，導致社會動盪。

楊何蓓茵：明年諮詢檢視公僕紀律機制

施政報告提出強化公務員賞罰制，對是否要打破「鐵飯碗」說法及會否加劇公務員辭職，公務員事務局長楊何蓓茵稱，絕不相信新措施會令有心成為公務員的人卻步。她表示，相信真心希望參與公共服務及加入公務員團隊建設香港的人反而會更高興，因為能在公務員團隊內發揮，不被少數表現不佳或有問題的同事「拖低表現」。楊何蓓茵稱，當局將檢視處理公務員工作表現欠佳及紀律問題的機制，冀提升機制效率和效能，計劃明年內就建議措施諮詢公務員敍用委員會。

就地區行政改革，政制及內地事務局長曾國衞則表示，是否取消區議會現階段是言之尚早。

（2022年施政報告）