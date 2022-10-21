稱樓價敏感要小心處理 李家超指辣招仍有價值

立法會議員龍漢標昨在立法會答問大會上表示，政府當初推辣招時強調「非常時期、非常手段」，但本港現面對全球政經局勢不明、利息上揚的挑戰，處於「另一個非常時期」，樓市已再無炒家，若樓市繼續下滑，136萬自住居所家庭將受到衝擊，銀行系統都會受到牽連。

陳茂波：樓價跌屬微調 不用改樓策

李家超回應時表明施政報告的確沒有打算處理該方面的問題，他稱樓價問題涉及很多因素且非常敏感，政府需考慮當時制訂辣招等特別措施的原因和元素仍存在否。他說會緊密留意市場實際情况，包括現時樓價、成交量、某些樓盤銷售情况、本港實際經濟環境以及外來因素。

財政司長陳茂波昨在施政報告相關措施記者會上亦表示，今年樓價雖按年跌約7.5%，但仍處於2019年初水平，與1997、1998年樓價跌逾30%相比，現時只屬輕微調整。 他稱樓宇成交量方面，目前經濟環境加上將來會再加息，交投較靜屬於正常現象。他稱與1997、98年不同，發展商手上沒有很多單位，亦沒有要急於推盤出售，市場氣氛審慎但未見恐慌拋售，認為不用改變樓市管理需求措施。

田北辰稱缺復常路線感失望

李：疫策路線清晰方向不變

另外，立法會議員田北辰在答問大會稱對於施政報告沒有提及「0+0」及對外復常路線圖感到失望。他強調0＋0並非躺平，入境同樣要核酸檢測，又引用醫管局數據稱疫情現時對醫療系統沒有構成壓力。李家超回應稱，田北辰考慮因素比他少，自己需要考慮整體社會，例如顧及醫療體系負荷，不希望抗疫路反反覆覆。

李家超強調政府路線清晰，方向不會改變，但難以告知「下個月會做乜嘢」，又稱政府在意如何提供最大經濟活動空間，否則不會放寬社交距離措施及實行0+3等，強調政府制定政策時考慮的因素往往要「闊啲」。

（2022年施政報告）