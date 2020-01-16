李家超：港吸引力如「DNA」 離港者或回流 電台聽眾：人才流失因苛政猛於虎

人才通成效惹質疑 李：爭取人才好進取

聽眾何先生昨日致電到電台節目表示，香港一向人才濟濟、崇尚自由，認為人才流失原因在於「苛政猛於虎」，「大家心知肚明……特首你一定係知道，但係你唔承認啫」。何先生又提及本港與內地久未恢復正常通關，相反日美英等國家已容許港人無條件入境，「大膽講句，中國最唔愛我哋」。

李家超回應稱，國家非常關愛本港，但內地防疫政策有其獨特考慮，又稱若非獲得國家支持，就難以商討「逆隔離」措施。他重申正與內地商討措施，惟於部分標準，如閉環管理上未達共識。

對於有聲音質疑「高端人才通行證計劃」成效，李家超稱合資格人才範圍適用於全球百大大學學生，人數極多，「爭取呢啲人才，我覺得已經好進取」。有聽眾關注如何吸引香港人才回流，有否海外回港優惠，李家超僅稱香港永久性居民隨時可回來，享有與永久居民同等的待遇；如已非永久居民，可申請「高端人才通行證」。

「苛政猛於虎」一詞出於《禮記》，典故是孔子經過泰山，遇一婦人墳前痛哭，婦稱家人遭老虎咬死，被問為何不搬走，婦人答，此處無苛政，寧願忍受惡虎肆虐。

（2022年施政報告）