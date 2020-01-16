李家超：港吸引力如「DNA」 離港者或回流 電台聽眾：人才流失因苛政猛於虎

【明報專訊】特首李家超在《施政報告》稱，過去兩年本地勞動人口「流失約14萬人」。李家超昨於施政報告聯合電台節目上承認近年離港人數增多，但認為他們因「幸福感」不足而離港的說法「粗略」，指每人離港原因不一，稱香港多年來都習慣「出出入入」。他重申本港的吸引力如「DNA」，只要發揮自身優勢及向外國宣傳，離港港人發現本港優勢後或許回流。有聽眾斥政府導致人才離港，背後的原因是「苛政猛於虎」。
人才通成效惹質疑 李：爭取人才好進取
聽眾何先生昨日致電到電台節目表示，香港一向人才濟濟、崇尚自由，認為人才流失原因在於「苛政猛於虎」，「大家心知肚明……特首你一定係知道，但係你唔承認啫」。何先生又提及本港與內地久未恢復正常通關，相反日美英等國家已容許港人無條件入境，「大膽講句，中國最唔愛我哋」。
李家超回應稱，國家非常關愛本港，但內地防疫政策有其獨特考慮，又稱若非獲得國家支持，就難以商討「逆隔離」措施。他重申正與內地商討措施，惟於部分標準，如閉環管理上未達共識。
對於有聲音質疑「高端人才通行證計劃」成效，李家超稱合資格人才範圍適用於全球百大大學學生，人數極多，「爭取呢啲人才，我覺得已經好進取」。有聽眾關注如何吸引香港人才回流，有否海外回港優惠，李家超僅稱香港永久性居民隨時可回來，享有與永久居民同等的待遇；如已非永久居民，可申請「高端人才通行證」。
「苛政猛於虎」一詞出於《禮記》，典故是孔子經過泰山，遇一婦人墳前痛哭，婦稱家人遭老虎咬死，被問為何不搬走，婦人答，此處無苛政，寧願忍受惡虎肆虐。