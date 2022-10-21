被指留人才措施少 卓永興：港優勢難複製

【明報專訊】《施政報告》提出多項「搶人才」措施，被指挽留本地人才措施着墨少。被問政府是否認為吸引外來人才便足夠，政務司副司長卓永興認為，過去數十年本港一直有人「彈出彈入」，毋須太憂慮，有港人離開後亦會回港。他認為，比起為在港人才提供度身訂做優惠政策，更應令他們有感香港是宜居城市及正在變好，強調香港有背靠祖國及聯通世界的獨特優勢，「其他地方無法複製」。
陳茂波：疫策已改 現「穩住走」
被問到有意見認為若本港不撤銷入境防疫措施，政府提出的人才措施未必有作用，財政司長陳茂波昨日在記者會表示，過去大半年新冠疫情對本港競爭力頗大打擊，但防疫策略已明顯轉變，現時科學為本及精準防疫，新政府上任後本港確診曾破萬宗，但也沒因此關閉處所或收緊社交距離措施，特首已表明不希望抗疫措施需走回頭路。
陳茂波續稱，現時「一步一步咁穩住走」，明白香港作為國際城市，經濟必須與外地緊密聯繫，才能較快啟動經濟增長動力，本港近期亦舉辦大型活動，例如即將舉辦的國際金融領袖投資峰會。
昨日有市民致電《施政報告》聯合電台節目，批評政府「苛政猛於虎」導致人才流失，被問及對該市民說法有否看法及本港政治環境會否導致人才離港，陳茂波表示，過去兩年確實有港人離港，但不會推測他們離港的原因和考慮。
勞福局長孫玉菡指出，本港過去兩年流失14萬勞動人口，當中約三分之二屬高技術勞動力，25至39歲佔最多，有7.8萬人。他說，政府期望未來3年每年吸納3.5萬名會在香港逗留至少一年的人才。