投管公司引資 陳茂波：看企業技術就業數 回應「官商勾結」 李家超：提「勾結」分化矛盾 以後要反擊

本報查詢投管公司細節 截稿前未回覆

立法會昨日舉行答問大會。法律界議員林新強發言時，讚揚李家超的施政報告毋懼被指官商勾結。李家超回應形容，「提出什麼勾結係反中亂港時挑起社會矛盾的術語」，又稱「咩嘢勾結係故意分化矛盾嘅壞思想，以後都要反擊」。

公司註冊處資料顯示，「香港投資管理公司」本月11日成立，由金管局副行政總裁朱兆荃、金管局外匯基金投資辦公室首席投資官黃信成任董事。

財政司長陳茂波昨於記者會說，「香港投資管理公司」揀選投資哪間企業，關鍵在於該企業能否為本港特定產業發展，帶來策略性意義，亦要有實際指標及承諾，包括將為港帶來什麼技術、投資程度及提供就業崗位數量等，政府會按個別項目或企業在港設立的性質再投資。他表示，期望投資有回報，如有收益將會回撥到基金並作更多投資。被問到投資如有損失由誰承擔責任，陳則未正面回應。

田北辰倡選商人進董事會

就如何防範投資「私相授受」，實政圓桌立法會議員田北辰建議，可揀選「名譽損失緊要過經濟得益」的商人加入公司董事會；參考新加坡經驗，當地主權投資基金公司淡馬錫董事多由商人擔任，因商人對談判合作條件、產業發展更熟悉，認為本港可參考，各董事成員須向財政司長負責。

洪雯指需訂投資方向 社會可監督

選委會立法會議員洪雯認為，政府須為該公司訂立清晰的投資方向，只可投資特定範疇，「而非跟誰好就投資誰」；並有清晰評估系統，了解相應投資可帶來的價值、經濟回報及產業開拓成果等，讓社會掌握成效。洪建議，公司管治要具透明度，社會可參與監督。

新成立的「香港投資管理公司」被形容為「港版淡馬錫」，淡馬錫唯一股東為新加坡財政部長，該公司透明度屢受質疑。翻查資料，淡馬錫自2004年起每年發表年度報告，2020年被質疑年報未公開管理層薪酬，亦傳出前行政總裁何晶年薪達1億坡元。淡馬錫曾就此發聲明指傳聞不實，其後年報仍無交代何晶及其他管理層薪金。

淡馬錫董事會大部分成員為獨立董事，委任、更新或終止董事會成員以及任免行政總裁時須獲總統同意。何晶曾擔任行政總裁17年，至去年卸任，她是新加坡總理李顯龍妻子。2021年何晶宣布退休，由時任淡馬錫國際行政總裁狄瀾接任。

明報記者

（2022年施政報告）