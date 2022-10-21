5年公營屋供應料15.8萬伙 私人參建框架明年推

民主黨：疫情損經濟 輪候6年「未見頂」

何永賢在記者會上說，未來5年公營房屋供應為12.8萬伙，加上3萬個「簡約公屋」，總數可增至15.8萬伙，較以往增50%。她又指按目前估算，公屋6年輪候時間會向下調，而「公屋綜合輪候時間」才可真正反映政府5年投放的資源及成效。翻查施政報告縮短輪候時間的KPI（關鍵績效指標），僅提及將「公屋綜合輪候時間」在4年內降至4.5年，未有提及即時為公屋輪候時間「封頂」。

民主黨房屋政策副發言人莊榮輝說，疫情影響經濟，相信輪候公屋人數會增加，他認為政府有責任進一步向市民交代有關數據。

簡約公屋多在新界 有發展商借地

此外，副財政司長黃偉綸昨承認，未來10年首5年內無法把公營房屋供應量進一步增加，故推出簡約公屋，並已物色5至6個選址，大多位於新界，亦有位於市區，部分涉政府土地，亦有發展商借出土地，但現階段未能透露詳情。至於簡約公屋建築成本，他指與現時的過渡房屋呎價相若。

就私人發展商參建資助房屋先導計劃，政府下個財政年度會分批推出3幅地招標。何永賢稱，屆時標書會訂明資助房屋將來出售價格為折扣價，而政府將不會回購，以保證發展商建屋質素。先導計劃鼓勵發展商申請改劃其擁有的私人地，興建資助出售單位，何稱若涉補地價，將提供優惠，發展商未來售樓則須以折讓價發售，當局明年將詳細交代。

何預計未來5年有約1.2萬個公屋單位提早落成，讓申請者提早約3至18個月上樓，其中包括古洞北第19區的項目，土拓署土地平整工程將由一次過移交改為兩階段，先將第一個階段的5座約4000多伙移交，並提早18個月落成；其餘項目包括屯門業旺路一個較細的地盤，將有600多個單位提早半年落成。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，「公屋提前上樓計劃」容許市民最快提早年半上樓，故對政府為輪候公屋時間「封頂」有信心；惟擔心部分簡約公屋選址偏遠，認為政府需主導交通配套，以增入住誘因。

（2022年施政報告）