將軍澳137區研近岸填海 供社區交通配套

涉創新園墳場對出水域

將軍澳137區發展以房屋用途為主，甯漢豪稱，該區涉約80公頃土地，大部分作填料庫，隨着2025年交椅洲填海開展，填料庫陸續騰出，可善用土地，而將軍澳線南會延至該區，並有「將軍澳─油塘隧道」配合，政府亦正研究137區附近水域作近岸填海。

根據發展局未來10年「熟地」預測，將軍澳137區土地於2028至2030兩個年度為本港熟地供應的主要土地來源，涉將軍澳創新園及將軍澳華人永遠墳場對出水域範圍填海。

涉約220公頃的龍鼓灘填海計劃預計2027年動工，發展局未來10年熟地預測顯示，龍鼓灘/屯門西發展將於2031/32年度成為該年度主要土地來源。馬料水填海計劃預計填海60公頃，料2026年動工。

區議員：港鐵需提升系統 應付額外13萬人

張美雄表示，現時康城港鐵站位於日出康城中心，將軍澳南延線若接駁至137區，或需在將軍澳工業邨和日出康城夾角位置填海，鐵路才有位置伸延至該區，預計晉海和領都等樓宇「無敵大海景」或受阻擋。

張又稱，日出康城和石角路一帶人口將增至8萬，港鐵需提升信號系統，才可能應付137區額外增加的13萬人；又建議興建過海隧道並以鐵路接駁137區及柴灣，可紓緩港島東交通擠塞。

（2022年施政報告）