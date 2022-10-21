10年熟地預測 北都1300頃佔四成

政府預計未來10年本港「熟地」供應量達3280公頃，熟地由2023/24年度的約110公頃，增至2032/33年度的480公頃，首5年每年熟地均少於300公頃，後5年熟地量大增，均多於300公頃，其中2031/32年度達最高的610公頃。不過10年期的後4年熟地供應中，逾半用途正在研究中。

財政司長陳茂波表示，已知預留作房屋發展土地估計最少可建49.3萬伙，相對每十年43萬伙的需求，顯示政府有能力透過積極造地主導土地供應，並有空間應對萬一出現需求特別殷切的情况，亦可以支撐產業和經濟發展。

交椅洲300頃 陳劍青：2025年填海未必趕及

甯漢豪表示，北都整體有3000多公頃土地，當中四成、即1300公頃可於未來10年成為「熟地」；交椅洲人工島填海1000公頃，當中300公頃亦可於10年期的後期出現。根據預測，交椅洲人工島「熟地」於2029/30年度起成為主要熟地來源。她又指未來5年政府將收地500公頃，九成來自北都。

陳劍青質疑，即使政府精簡程序，交椅洲人工島於2025年展開填海，預計2029/30年便有熟地，工程上未必可行。他又批評，10年的熟地預測很抽象，留下很大空間讓政府可以「唧牙膏式」供地，亦無助民間監察政府。

（2022年施政報告）