8「綠化地」可建屋 環團關注半近郊園 可建7萬伙 發展局：遠離基建亦納入「更進取」

未來10年熟地大如兩將軍澳 可建49萬伙

政府昨公布未來10年（2023/24至2032/33年度）可供發展土地（即「熟地」）供應預測，達3280公頃（即兩個將軍澳大小），已預留作公私營房屋發展土地可供建約49.3萬個單位，以及約1033萬平方米樓面作經濟用途（見另稿）。有關土地來源包括第三輪「綠化地帶」檢討新識別的約255公頃土地，涉8幅地，以住用地積比6.5倍計算，料可建7萬個單位。翻查政府資料，在「熟地」建屋約需時4至5年。

甯漢豪表示，今輪「綠化地帶」檢討較過去更進取，首輪檢討時集中沒有植被的「綠化地帶」，第二輪則有有植被但接近道路基建的土地，今次會選擇遠離基建道路和坡道較斜的土地，有關土地有約三成屬私人土地，日後若發展公營房屋，政府將收地。她形容，255公頃土地全納未來10年「熟地」供應是一個進取的時間表，希望把造「熟地」時間由6年減至4年。

料最遲2024年改劃首批 屯門東百頃最大

8幅土地中，「屯門東」地塊佔約107.3公頃，面積最大，佔整體逾40%；其次是「近新田麒麟山以南」和「龍躍頭鄰近皇后山」，分別佔49及31.4公頃；最細一幅位於「荃灣芙蓉山」，佔5.5公頃。發展局預料，不遲於2024年完成改劃首批土地，並於明年完成餘下「綠化地帶」檢討。

長春社發現，8幅土地中一半貼近郊野公園範圍，其中「屯門東」貼近大欖郊野公園，「荃灣芙蓉山」貼近大帽山郊野公園，「龍躍頭鄰近皇后山」貼近八仙嶺郊野公園，「新田麒麟山以南」貼近林村郊野公園。長春社公共事務經理吳希文表示，未仔細研究選址，故未清楚上述綠化帶與郊園的距離，但大欖郊野公園邊線與集水區界線大致重疊，故政府需解決有關技術問題。他又稱，政府不斷調低開發綠化地帶的底線，可預視本輪改劃難度較以往大，面對的技術困難較多。

長春社憂變相鋪路發展郊園

陳劍青：本港僅存鯉魚養殖業料將消失

吳又擔心，過去10年綠化地帶改劃成功率達89%，涉公營房屋改劃通過率更達95%，政府不斷改劃，令房屋「起到郊野公園門口」，更多郊野公園土地可演繹成「邊陲」，變相為發展郊野公園鋪路。他強調，綠化地帶作為郊野公園緩衝區，不應發展，政府應優先規劃已被破壞的棕地。

本土研究社成員陳劍青指出，屯門東涉逾百公頃地，料發展對掃管笏一帶有很重大的社區改變；而麟麒山、牛潭尾、芙蓉山則或有鄉村被逼遷，料現爭議，其中牛潭尾有本港僅存的鯉魚養殖業，料將被消滅。

明報記者

（2022年施政報告）

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