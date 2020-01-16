「關愛隊」荃灣南區試行 消息：民政專員定KPI

稱下月招募 招標非「價低者得」

政府正檢討地區行政工作，對於關愛隊會否取代區議會，李家超昨日表示，關愛隊僅處理地區服務及關愛要求。《施政報告》提出，為關愛隊制訂管理架構及操作安排，並提供部分資源及制訂關鍵績效指標（KPI）。消息人士表示，在荃灣及南區試行是基於兩區住宅類別廣泛，有私樓、公屋、三無大廈等。消息稱，初步參考區議會選區劃分，每區一隊，每隊約10人，預計11月起招募，試行兩年；由民政專員會按社區需要制訂KPI，如家訪次數；另指當局會按申請團體動員能力、服務經驗等預審，之後再審批建議書，具體準則和程序稍後公布，強調招標非「價低者得」。

消息指關愛隊暫時未有預算，會視乎團體需要提供資源；當局會與關愛隊制訂兩年的協議，隊伍須定期交進度報告，由民政專員檢視，徜不達標不排除提早解除協議。

劉卓裕建議政府公開招標，指如果全是建制隊伍，或引起民憤。對於是否擔心關愛隊變政治分贓，羅健熙認為要待當局審批後才能評論，強調部分民主派團體的服務經驗和動員能力也很優秀，黨內則未討論是否申請。

新社聯理事長兼民建聯副主席陳勇稱，疫情期間愛國團體在社區大力動員，當局按表現選擇這些團隊為關愛隊亦合理，他稱要待政府公布詳情，再決定民建聯和新社聯會否申請。

（2022年施政報告）