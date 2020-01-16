要聞

「關愛隊」荃灣南區試行 消息：民政專員定KPI

【明報專訊】特首李家超競選時建議在18區設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），《施政報告》提出明年首季率先於荃灣及南區試行。消息人士表示，關愛隊主要職能包括關愛社區、支援政府地區工作、協助救災等緊急事務，由各區民政專員任總指揮，目標明年推展至18區，並強調關愛隊與區議會無關，不影響區會資源。南區區議會前主席、民主黨主席羅健熙指出，民政專員現時處理地區問題表現欠佳，質疑其領導成效，荃灣區議員劉卓裕則關注會否變成政治分贓。

稱下月招募 招標非「價低者得」

政府正檢討地區行政工作，對於關愛隊會否取代區議會，李家超昨日表示，關愛隊僅處理地區服務及關愛要求。《施政報告》提出，為關愛隊制訂管理架構及操作安排，並提供部分資源及制訂關鍵績效指標（KPI）。消息人士表示，在荃灣及南區試行是基於兩區住宅類別廣泛，有私樓、公屋、三無大廈等。消息稱，初步參考區議會選區劃分，每區一隊，每隊約10人，預計11月起招募，試行兩年；由民政專員會按社區需要制訂KPI，如家訪次數；另指當局會按申請團體動員能力、服務經驗等預審，之後再審批建議書，具體準則和程序稍後公布，強調招標非「價低者得」。

消息指關愛隊暫時未有預算，會視乎團體需要提供資源；當局會與關愛隊制訂兩年的協議，隊伍須定期交進度報告，由民政專員檢視，徜不達標不排除提早解除協議。

劉卓裕建議政府公開招標，指如果全是建制隊伍，或引起民憤。對於是否擔心關愛隊變政治分贓，羅健熙認為要待當局審批後才能評論，強調部分民主派團體的服務經驗和動員能力也很優秀，黨內則未討論是否申請。

新社聯理事長兼民建聯副主席陳勇稱，疫情期間愛國團體在社區大力動員，當局按表現選擇這些團隊為關愛隊亦合理，他稱要待政府公布詳情，再決定民建聯和新社聯會否申請。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 關愛隊

上 / 下一篇新聞

「高才通」招年薪250萬名校人才 門檻略高於星洲 學者：不撤檢疫難吸人
「高才通」招年薪250萬名校人才 門檻略高於星洲 學者：不撤檢疫難吸人
設「人才服務窗口」 大數據LinkedIn找人
設「人才服務窗口」 大數據LinkedIn找人
聘外地科技人才「鬆綁」 毋須增聘本地僱員
聘外地科技人才「鬆綁」 毋須增聘本地僱員
建3萬簡約公屋 4年內4.5載可上樓 首批2024/25落成 輪候時間即「封頂」 團體質疑「造數」
建3萬簡約公屋 4年內4.5載可上樓 首批2024/25落成 輪候時間即「封頂」 團體質疑「造數」
3地皮招標建4000伙「私人居屋」 指定折扣率出售 本研社批主導權交發展商
3地皮招標建4000伙「私人居屋」 指定折扣率出售 本研社批主導權交發展商
喜增選擇憂需速搬 已候7年劏房戶：考慮地點配套
喜增選擇憂需速搬 已候7年劏房戶：考慮地點配套
資助NGO租二三星酒店 青年宿舍5年多3000位
資助NGO租二三星酒店 青年宿舍5年多3000位
訂公屋「幸福設計」指引 挑5邨改善地磚加強環保
訂公屋「幸福設計」指引 挑5邨改善地磚加強環保
港版淡馬錫主導投資策略產業 管2500億未來基金 撥300億供土地財政優惠引入外企
港版淡馬錫主導投資策略產業 管2500億未來基金 撥300億供土地財政優惠引入外企
星領事讚「宏偉藍圖」 盼特區團隊好好實行 稱與港無爭可共吸人才
星領事讚「宏偉藍圖」 盼特區團隊好好實行 稱與港無爭可共吸人才
斥資百億配對大學 助科研成果商品化
斥資百億配對大學 助科研成果商品化
話你知：淡馬錫初衷管國有資產 透明度利益衝突惹議
話你知：淡馬錫初衷管國有資產 透明度利益衝突惹議
推動演藝北都建校 增非本地生比例 文化委員會「重臨」邀業界獻策 學者憂重蹈覆轍
推動演藝北都建校 增非本地生比例 文化委員會「重臨」邀業界獻策 學者憂重蹈覆轍
白石建體育園 「M品牌」研增資助額吸國際賽
白石建體育園 「M品牌」研增資助額吸國際賽
「文藝基金」資助盛事年年辦 消息：已接觸巴塞爾
「文藝基金」資助盛事年年辦 消息：已接觸巴塞爾
施政報告未提復常路線 首要目標「逆向隔離」
施政報告未提復常路線 首要目標「逆向隔離」
「北都」增地積比 設專責部門監督委會 本研社：足應付居住需求 沒必要再發展交椅洲
「北都」增地積比 設專責部門監督委會 本研社：足應付居住需求 沒必要再發展交椅洲
建3鐵路3幹道兩涉將軍澳 東九龍線不入將軍澳採無軌捷運
建3鐵路3幹道兩涉將軍澳 東九龍線不入將軍澳採無軌捷運
擬設基層醫療局推動預防 盼改市民有病就入院習慣
擬設基層醫療局推動預防 盼改市民有病就入院習慣
醫療券可增至2500元 准夫妻共用
醫療券可增至2500元 准夫妻共用
引入新藥認可列表 加入內地等4地
引入新藥認可列表 加入內地等4地
23條續「準備」 眾籌規管年底諮詢 Patreon受限否 消息稱待蒐公眾意見
23條續「準備」 眾籌規管年底諮詢 Patreon受限否 消息稱待蒐公眾意見
偕都大助在囚者進修 可轉成他校學分
偕都大助在囚者進修 可轉成他校學分
院舍明年放寬輸勞 增1700讀護士資助名額
院舍明年放寬輸勞 增1700讀護士資助名額
指標逾百項 設「特首表揚榜」 李家超：KPI「對事難對人」 梁籌庭：措施「憂多於喜」
指標逾百項 設「特首表揚榜」 李家超：KPI「對事難對人」 梁籌庭：措施「憂多於喜」
政府擬修例禁用擴音器叫賣 不包括街頭表演遊行示威 另禁重機械家居拆牆
政府擬修例禁用擴音器叫賣 不包括街頭表演遊行示威 另禁重機械家居拆牆