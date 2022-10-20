院舍明年放寬輸勞 增1700讀護士資助名額

5年增6200宿位 2600明年有

《施政報告》對安老院宿位不足問題亦有着墨。本港約7.5萬個安老宿位，包括約3.5萬個資助服務名額，政府計劃2027年底前增加兩成、即6200個宿位，當中2600個明年投入服務。政府已要求發展局與勞福局明年初提交建議，提供更多誘因如寬免總樓面面積，鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。

社區照顧券受惠者增半 照顧者津貼恆常化

為加強支援居家安老，明年第三季將恆常化長者社區照顧服務券試驗計劃，分階段將受惠人數增50%，由現時8000人增至2025/26年度1.2萬人，服務券範圍擴展至租借輔助科技產品。支援照顧者方面，明年10月起關愛基金下長者和殘疾人士照顧者津貼恆常化並提高金額，如低收入家庭照顧者每月生活津貼由2400增至3000元，惠及約萬名照顧者；明年起設一站式照顧者資訊網站和支援專線、增暫託服務名額。

研最低工資檢討周期 勞聯憂放寬輸勞開壞先例

改善勞工權益方面，政府將邀請最低工資委員會研究如何優化最低工資水平檢討機制，包括檢討周期及如何提升效率。被問是否改為一年一檢，政府消息人士稱不會承諾，但理論上不會加長檢討周期。另政府將進一步檢視政府外判服務合約聘用非技術員工安排，包括薪酬待遇及監察機制，明年首季完成檢討。

勞工界立法會議員勞聯周小松肯定政府對檢討最低工資及外判制度的決心，但憂慮放寬安老業輸入外勞或開壞先例，建議同時檢討行業待遇，多管齊下解決人手不足。他認為最低工資應以一年一檢為檢討目標，集中如何壓縮程序，令工資更貼近生活水平。

（2022年施政報告）