偕都大助在囚者進修 可轉成他校學分

消息人士舉例，在囚學生原本或就讀其他大學，入獄後報讀都大課程，希望簽訂備忘錄，擬制定架構為在囚學生轉換不同院校的學分；又希望在都大以外與更多院校合作，不限大專院校或職專課程，冀幫助在囚者接受教育。都大校長林群聲表示，都大一向本着「有教無類」教育理念，近年在囚者報讀人數不斷上升，望社會各界不要遺忘在懲教院所內有心向學的人，積極為他們提供資源及經濟援助等。

特首李家超昨午在記者會提及，若犯事青年履行法律責任後，政府一定會盡量協助他們改過自新，「成為有用的人」。

設兩青年委會 兩成名額供自薦

施政報告亦有多項措施惠及青年，包括推出「青年參與倡議計劃」。消息人士透露，當局將在18區新設「青年社區建設委員會」，另將地區青年活動委員會和公民教育促進委員會重組為「青年發展及公民教育委員會」，兩個委員會屬諮詢性質，料開放兩成名額予青年自薦；又說前者負責從以青年角度為社區設施提供意見，強調有別於區議會職能，後者則負責組織青年活動，如家訪、回收等，兩個委員會預計分別於明年初及首季成立。

施政報告亦提出增加現有「青年委員自薦計劃」名額，達最少180人。施政報告就「青年發展藍圖」着墨不多，亦未提如何修補與青年關係。政府消息人士稱，藍圖將於12月公布，屆時會觸及如何協助社運被捕青年。

（2022年施政報告）