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23條續「準備」 眾籌規管年底諮詢 Patreon受限否 消息稱待蒐公眾意見

【明報專訊】政府昨公布今屆首份《施政報告》，在保安、國家安全層面着墨較少，相比去年林鄭月娥於特首任內最後一份施政報告特別為「維護國家安全」設獨立章節，提及「國安法」及「國家安全」字句分別10次及15次，今屆李家超首份施政報告兩組字句只出現3次及7次，沒特設章節。至於日前被政府在今年立法議程抽起的《基本法》23條本地立法，施政報告只提及推進「立法準備」，沒具體時間表及KPI（關鍵績效指標）。至於立法規管「線上線下眾籌活動」及「提升關鍵基礎設施的網絡安全」，則目標今年底及明年初公眾諮詢。

擬須交代身分用途 明年擬草案

針對規管眾籌立法，政府消息人士表示，立法目的在於劃一規範眾籌活動及提升透明度，以確保籌得款項用途合法及符合所聲明的籌集目的，規管眾籌類別將涵蓋慈善、有盈利回報等各類眾籌；至於透過網上平台Patreon等的收費訂閱作眾籌效果，要待諮詢公眾意見後，再決定是否有需要或如何規管。政府目標明年草擬法例草案。

消息稱，初步規管方向是眾籌活動要作一定程度披露，包括在申請時交代發起人背景、身分及戶口；籌得款項的用途，以讓捐款人清楚知悉金錢去向；如相關活動懷疑違法，相關平台要配合執法機構提供所需資訊以助調查。至於用於眾籌的銀行帳戶，消息人士稱未必會限制籌款人只可用本地帳戶而不可用境外帳戶；如發起人身在海外，亦未必會要求他在香港有代理人，細節有待敲定。

目的合法即容 急病或允先籌後申

申請機制方面，政府消息人士說，傾向以設立個案申請機制，仍在探討是否需要有新架構執行相關法例；相關架構的職權只限處理行政或有執行法例權力，亦有待敲定。現時部分眾籌活動具政治性質，例如部分籌款目的用於反修例案件訟費，消息人士稱，只要籌款目的合法就會容許；針對眾籌發起人背景審核，現時考慮限制方向是管制大規模及持續的眾籌活動，如該人本身破產或曾涉詐騙案件或會被拒申請，醉駕等刑事紀錄則不會影響發起人資格。至於在緊急情况下發起的眾籌，如為急病重病者籌手術費，消息人士說會在公眾諮詢時探討，其中方向是容許「先眾籌、後申請」。

增關鍵設施網絡安全 來年初諮詢

另外就「提升對關鍵基礎設施網絡安全的保護」立法，政府消息人士表示，計劃規管的關鍵基礎設施包括金融設施和水電煤等能源設施，立法將處理關鍵基礎設施定義、相關管理架構、對有關設施的安全系統設法定要求。消息人士又稱，立法除保障實體設施的安全外，亦會防範網絡攻擊。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕提升關鍵基礎設施的網絡安全 保安 國家安全 眾籌

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