建3鐵路3幹道兩涉將軍澳 東九龍線不入將軍澳採無軌捷運

議員憂淪安達臣「接駁巴」

據《鐵路發展策略2014》，東九龍線最初方案從鑽石山站出發，經彩雲、順天、秀茂坪、寶達到寶琳，當時按2013年價格估算造價275億元。據悉政府擬改建的「高架無軌捷運系統」，載具或為內地無軌電車，由彩虹出發經彩雲、順安、順利到秀茂坪，料安達臣道居民可經行人天橋到秀茂坪上車。

消息又稱，由於無軌捷運與重鐵屬不同系統，故不能直駁彩虹站，只能送到港鐵站附近步行範圍，營運商將招標。民建聯九龍東立法會議員顏汶羽憂無軌捷運載客量較重鐵少，或未能應付走線沿途30多萬人口需求。另一議員張欣宇形容，新方案已失去為將軍澳分流出市區初衷，或只淪為安達臣居民「接駁巴士」。

推展將油隧道、將軍澳延線

施政報告中6項基建兩項與將軍澳137區有關，包括將軍澳線南延線及「將軍澳─油塘隧道」。消息稱延線將從康城站南延至137區，目前康城站軌道盡頭指往將軍澳海灣，但評估後認為技術上仍可行，站數待定，冀趕及當區最早2030年入伙同期通車。至於「將油隧道」，消息稱入口為調景嶺，出口為港鐵油塘站附近。

擬建沙田繞道、北都公路

其餘4項基建包括兩鐵路及兩幹道。鐵路包括由元朗錦田經葵涌連接九龍塘的「中鐵線」，消息形容該線賣點為「站數少」，料東北葵設站，會否接駁荃灣線會聽意見。另一鐵路為港深西部鐵路，消息稱兩地各自付境內路段建築費，兩地專班首階段研究將完成，屆時公開藍圖，年底次階段研究涵蓋走線、財務安排及會否「一地兩檢」。

幹道方面，當局擬建大埔直駁西九龍的「沙田繞道」減吐露港公路壓力，消息料西九龍出口位於美孚，「北都公路」則由天水圍經新田接駁古洞北。

消息稱，6基建時間表、造價及走線，年底公布的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步結果或有更多資料，局方會諮詢公眾。

（2022年施政報告）