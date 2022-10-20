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「北都」增地積比 設專責部門監督委會 本研社：足應付居住需求 沒必要再發展交椅洲

【明報專訊】為全力推進「北部都會區」，政府明年成立專責部門發展，並設兩委員會監督。北都建成後將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體。為提高發展密度，北都住宅用地將以最高地積比率6.5倍為指引，商業用地則9.5倍。交椅洲人工島則將創建第三個核心商業區，進一步鞏固香港國際金融中心地位。本土研究社質疑，北都已增地積比發展，足應付居住需求，沒必要再發展交椅洲。

政府目標明年內制訂「北部都會區」具體計劃和行動綱領，並將成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，前者由特首帶領，作高層政策指導及監督；後者由財政司長主持，專家及社會人士組成。建成後的北都，西邊將以洪水橋/廈村新發展區為重心，為核心商業區；中部以新田科技城為核心，聚集創科企業。

消息人士稱專責部門將支援兩委員會和與內地連接專班，並由首長6級官員領導，約30人，涉房屋、資訊科技、環保和運輸，類似建赤鱲角機場設立的新機場工程統籌署；另設專班與內地專班對接，涉商業、交通口岸和保育等，包括紅花嶺保育問題。

住地6.5倍 金鐘合署40%遷入

北都住用地積比最高6.5倍，消息稱視土地高度限制和基建配套，非區內所有土地均做到，亦難估計增加後可加多少單位，但最近古洞北/粉嶺北發展密度增加後可增2.1萬伙；洪水橋/廈村則可增5000伙。此外，政府亦計劃將位處核心商業區而無特定地域要求的政府辦公室，例如金鐘道政府合署近40%辦公室樓面面積遷往北都，以帶動該區發展。

人工島建第三核心區 年內諮詢

而交椅洲則將創建第三個核心商業區，鞏固國際金融中心地位。消息稱人工島填海年底前作3個月公眾諮詢，涉及填海範圍、概括土地用途及交通基建等。

本土研究社成員陳劍青稱，已預期地積比會加密，但質疑當局口稱「提質」，北都應住得「舒適些」，加密會犧牲環境。他又說本港人口下跌，房屋需求向下，北都大增密度後明日大嶼將變得不重要，加上政府未提進一步檢視的棕地，人工島需要已不復存在，「李家超也講長遠土地供應多於需求1000公頃，正正多出明日大嶼的1000公頃」。

議員料洪水橋人口可增20%

參與制定《北部都會區發展策略》的港府前港深合作策略規劃顧問凌嘉勤認為，有必要恰當增加發展密度。他稱當政府完成發展古洞北後，可掌握更多數據並陸續增發展密度。凌又認為政府應改善職住平衡，於新界北部發展更多職位，並建議考慮區內設大學等設施，提升都會區級數。立法會議員劉國勳預計北都增地積比後洪水橋等發展區能即時受惠，人口有望較目前增約20%。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕地積比率 特首李家超 北部都會區

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