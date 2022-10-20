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施政報告未提復常路線 首要目標「逆向隔離」

【明報專訊】本港抗疫逾千日，各界關注復常路線。特首李家超昨日發表的《施政報告》，將抗疫部分放於結語前，內容未提具體復常路線圖，亦隻字不提「0+0」。實政圓桌立法會議員田北辰質疑，近年企業和人才流失是基於本港防疫政策，《施政報告》花大篇幅講述吸引人才，亦就各項措施訂下關鍵績效指標（KPI），卻沒提及「0+0」時間表，「偏偏最重要嘅數字就冇」，非常失望。

李家超於《施政報告》中再談及「不躺平」等5項抗疫原則，形容抗疫之路走多久取決很多因素，「操之過急會出亂子」，會引致「難以逆轉」風險。他回顧近期入境檢疫措施變動，惟未曾提及「0+0」或任何放寬方向。政府消息人士透露，由於疫情變化不斷，難在報告定下放寬路線，而政府憂慮冬季流感和新冠夾擊，認為暫未是時候放寬；至於是否代表冬季前沒可能「0+0」，消息人士稱「未能說準」。

李家超昨日出席記者會時，被問到是否不聽政府專家顧問有關「0+0」意見，他稱醫學專家意見也未必完全一致，「有啲無出聲、有醫學知識嘅人，佢係叫我要小心」，並提醒「醫學專家講商業嘅嘢……相信商界講比較啱」。

是否不聽專家0+0意見

李家超：有人叫我要小心

內地通關方面，《報告》提及首要目標是在港推行「逆向隔離」，以符合內地「7+3」標準，正與內地商討。消息人士稱，本港疫情風險遠高於內地，令實施逆向隔離困難很大，尤其是檢疫設施等人手閉環要求，現正探討不同做法，包括由內地人員負責，現階段仍以落馬洲河套區隔離設施作逆向隔離選址首選。

消息：要內地改「7+3」完全不可能

消息人士稱，要求內地更改「7+3」完全不可能，商界提議以本港酒店逆向隔離的可行性亦不大；另指疫苗通行證是重要措施，料需維持一段時間，現階段未擬將二價疫苗納入疫苗通要求，因二價疫苗屬加強劑。

本港疫情方面，昨日新公布5124宗新冠個案，4734宗屬本地感染，亦再錄一宗Omicron XBD本地個案，累計兩宗。新增患者為居於東區的58歲女士，曾打3針疫苗，無病徵。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕疫苗通行證 逆向隔離 田北辰 施政報告 新冠疫情

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