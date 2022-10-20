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「文藝基金」資助盛事年年辦 消息：已接觸巴塞爾

【明報專訊】《施政報告》提出設立「文化藝術盛事基金」，目標明年起每年透過基金支持4項大型文化藝術活動，涉最少10萬名參加者。政府消息人士稱，政府已初步接觸本港每年最大型文化藝術盛事「巴塞爾藝術展」（Art Basel）及Art Central的主辦方。港府初步計劃，基金每年從藝術及體育發展基金獲撥款6000萬元，每項盛事可申請資助上限為1500萬元。有業內人士認為政府的目標對象包括「本身有底蘊」的團體，質疑是否需資助有關活動。

消息人士稱，文體旅局將成立「文化藝術盛事委員會」，邀請業內人士擔任非官守成員，協助審批基金撥款，預計委員會2023年組成；文體旅局明年會推出先導計劃，首年由局方自行審批撥款申請，待委員會籌組，撥款便由委員會審批，此外非政府組織才有資格申請「文化藝術盛事基金」，目標是舉行更多有本地及海外觀眾的文化藝術盛事，例如是國際級畫展及拍賣會。

上限1500萬 將邀業界任委員審批

巴塞爾藝術展及Art Central均是本港藝術盛事，消息稱港府初步已接觸上述展覽的主辦方。有業內人士質疑上述基金需否資助「本身很有底蘊」的團體，形容上述兩項藝術展均是本港每年最大型文藝盛事，「在會展展出的展品賣得很貴」，指主辦方是國際化團隊，在不同地方均有舉行藝術展，不認為他們需申請撥款。

業內人士質疑需否資助「有底蘊」團體

教大文化與創意藝術學系教授梁寶華表示，舉行文藝盛事對推廣文化只有短期效果，認為政府雖然投放不少金錢，但單從《施政報告》內容所見，有關基金的目標「只係見到數字」，認為未有以質素衡量政策績效。梁又批評《報告》未有就本地藝術教育着墨，強調舉行藝術盛事也需要觀眾參與支持。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 文化藝術盛事基金

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