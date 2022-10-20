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白石建體育園 「M品牌」研增資助額吸國際賽

【明報專訊】《施政報告》在康體設施發展方面提出多項目標，包括在10年內提供約30項康體設施，其中繼啟德體育園後，落實在馬鞍山白石興建第二個體育園。另據消息稱，「M品牌」計劃擬放寬申請資格及提高資助額，以吸引更多大型國際體育賽事在港舉行，《報告》提到期望每年支持至少10項大型賽事，供至少35萬人次參與。不過，有學者認為盛事不在港舉行，並非計劃有問題，而是現時防疫政策下限制很多。

目標10年增30康體設施

根據文體旅局制訂的「體育及康樂設施十年發展藍圖」，政府計劃於首5年展開16個工程項目，政府消息人士稱，當中包括香港大球場重建，以及落實在馬鞍山白石建體育園，其餘項目則屬地區性的公園、遊樂場等項目。

消息：M品牌降門檻 商業機構可申

港府早於2017年提出白石體育園計劃及做可行性研究，據去年提交沙田區議會的諮詢文件，體育園佔地14.7公頃，將興建國際標準的板球場、棒球場、室內田徑場、溜冰場、極限運動場、水上活動中心及室外鑊形單車場。消息人士指，體育園選址白石燒烤場及鄰近地皮，期望5年內向立法會申請撥款興建。

至於「M品牌」計劃，消息人士指，新冠疫情前本港每年均有10多項大型國際體育賽事舉行，形容日後每年支持最少10項國際賽事目標「不難達到」；又稱為吸引大型體育盛事回流，政府擬放寬申請資格，以往僅限體育總會申請資助，未來商業機構亦可申請，並將資助上限由1000萬元增至1500萬元。

雷雄德：計劃本無問題 疫策「框」着

教大健康與體育學系副系主任雷雄德指出，「M品牌」計劃早前已推出配對，認為盛事不在港舉行，並非計劃本身有問題，而是本港現時防疫政策「框」着申請者，若盛事要回流，本港首先需復常。至於落實興建白石體育園，雷認為可補償新界運動設施空間不足問題，方便市民運動。體演文出界立法會議員霍啟剛支持優化「Ｍ品牌」，惟期望了解政府如何優化，建議當局加強與企業合作，甚至投資商界活動，以實現「產業化」。

《報告》另提到會在「北部都會區」建造大型體育康樂設施，以及在港島建設60公里環島長廊，冀5年內駁通九成現有海濱和郊野步行徑。港協暨奧委會對港府一系列措施表示歡迎，會全面配合推動體育專業化和產業化，會長霍震霆稱政策「有助建立社會復常的正能量，恢復盛事之都的活力」。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕盛事之都 體育 施政報告

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