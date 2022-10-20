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話你知：淡馬錫初衷管國有資產 透明度利益衝突惹議

【明報專訊】特首李家超表示，已指示財政司長成立「香港投資管理有限公司」，由政府主導投資策略產業，吸引更多企業在港發展。事實上，2020年政府在未來基金下設立的「香港增長組合」，目的是策略性投資與港有關項目，已被視為「港版淡馬錫」。不過無論是新加坡的淡馬錫，以至特區政府過去直接參與、無經公開招標的投資項目，如香港迪士尼以及數碼港等都惹來爭議。

淡馬錫控股1974年成立，是新加坡政府全資持有的公司，最初目的是管理國有資產，至今投資組合不但包括當地重要企業如新航、新加坡電信、新加坡電力等，業務亦遍佈全球。截至2022年3月，集團投資組合淨值約4030億坡元（約2.2萬億港元）。作為一間豁免私人企業，淡馬錫毋須公開每年財務報表，被指透明度不足；曾長年任行政總裁的何晶，是新加坡總理李顯龍的太太，亦被質疑存在利益衝突。

注資數碼港迪士尼 遭質疑浪費公帑

特區政府過去鮮有參與私人投資項目，但有例外，如數碼港批地。政府於2000年立法會文件稱，投資數碼港「目的是最短時間內吸引頂尖資訊科技人才匯聚」，惟最初數碼港被指租用率增長緩慢，項目涉及貝沙灣樓盤利益，被質疑公帑是否用得其所。另外，政府為香港迪士尼大股東，至今總投資逾300億，自2005年開業至今大部分時間虧蝕，但每年要向華特迪士尼繳付管理費，被指如無底深潭。官員則稱，樂園及數碼港項目有為香港創造經濟效益及就業。

（2022年施政報告）

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