要聞

斥資百億配對大學 助科研成果商品化

【明報專訊】創科方面，《施政報告》提到將由創新科技及工業局設立「產學研1+計劃」，投放100億元配對，資助不少於100個有潛質成為初創企業的大學研發團隊，商品化其研究成果；同時將新設「工業專員」職位，並研究在科學園附近加建新住宿設施供創科人才租住。

政府消息人士表示涉款100億的產學研1+計劃，將設立專家組檢視申請項目是否具發展潛力，冀成員包括有科研成果轉化落地經驗的業界。計劃要求大學負責配對資助、監察項目發展等。消息人士稱，項目須經遴選，「選得佢就有一定信心」，但明白當中「有成功、一定亦有失敗」，會視乎項目進度分期發放撥款。

設專員籌再工業化 加建宿舍供人才租住

創科局新設工業專員，目標專責制定本港再工業化政策，包括土地、人才及支援等。消息稱職位屬D4級，將公開招聘，對象不限政府內部；充分認識本地工業發展是重要資格，目標最遲明年上半年向立法會提交撥款申請。

現時科學園內的「創新斗室」（InnoCell）向創科人才提供優惠租金住宿，政府正着科技園公司在園區附近公園用地興建新一期，消息稱確實選址、單位數、動工日期等將由科技園公司籌劃；提供住宿而非租津，是為了匯集人才，促進交流。政府將在港深創新及科技園為科技人才提供住宿空間，消息稱過去目標是容納5000人，現正檢視有否提升空間。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕產學研1+計劃 工業專員 創新斗室

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