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星領事讚「宏偉藍圖」 盼特區團隊好好實行 稱與港無爭可共吸人才

【明報專訊】多間外國駐港領事館昨派員到立法會聽李家超宣讀《施政報告》，當中涉及不少引進企業、人才措施。新加坡駐港總領事王首毅會後向本報表示，不認同政策是與新加坡競爭，認為是互惠互利，強調新加坡不是要搶香港人才，稱兩地可共同吸引人才到亞洲。

國務院港澳辦發言人表示，《施政報告》全面準確貫徹一國兩制方針，形容方向明確、思路清晰、舉措有力，充分展現新一屆政府作為「當家人」和「第一責任人」的擔當精神。中聯辦指報告排解民生憂難，就土地房屋、醫療安老、教育和青年等，提出針對措施有效回應市民關切。

李家超昨花近3小時讀出《施政報告》，在場領事館代表對較早段提及的政制、經濟、人才政策較有興趣，不時抄下筆記。王首毅全程未有筆錄，他在會後形容，施政報告內容為「宏偉藍圖」，「非常有野心」，稱新加坡對香港的未來一直保持樂觀，希望特區政府團隊能好好實行其藍圖。

對於有意見認為新加坡與香港搶人才，王首毅稱不認同，指人才競爭是全球化，而非星港之爭，認為未來經濟焦點在亞洲，兩地有很大合作空間把亞洲經濟做大，一同吸引人才。

有領事指施政報告少提政治 人權之憂未解

有不願具名的外國領事說，除人才部分，大部分措施皆針對本地。施政報告政治篇章不多，該領事說未能排除對港區國安法及港人權狀况憂慮，會繼續關注，在與特區官員接觸時提出。

（2022年施政報告）

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