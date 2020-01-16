港版淡馬錫主導投資策略產業 撥300億供土地財政優惠引入外企

學者：港產業政策年代之始

議員促設機制防利益輸送

研究產業結構轉型的港大經濟學者鄧希煒認為舉措是好開始，形容相關政策象徵香港「產業政策年代的開始」，惟對境外龍頭企業會否來港持觀望態度。選委會界別議員洪雯支持政府引資，但提出需要設有機制，防止政商私相授受、投資項目「拍膊頭」，建議邀請國際創投基金合作參與及甄選投資項目。

施政報告指出，由財政司長成立香港投資管理有限公司，劃一管理屬財政儲備未來基金下的各項資金；其中新設的300億元共同投資基金，將按企業個別項目帶動本地產業發展潛力，由政府參與共同投資。政府會成立「引進重點企業諮詢委員會」，委員就哪些企業適合投資向財政司長提供意見，又稱運作會具透明度（見圖）。

年內設辦公室訂目標企業名單

報告又提出，財政司長今年內會成立「引進重點企業辦公室」。辦公室會制訂目標企業名單，選取生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，指導各外地經貿辦「招商引才專組」，主動接觸及與這些企業磋商。磋商過程中，政府會因應個別企業情况，度身訂造落戶計劃，決定土地、稅務和財政等措施。政府消息人士表示，不排除會直接為企業提供土地以供發展。

辦公室會與創科局合作，經50億元的策略性創科基金，目標5年內引進至少100間有潛力和具代表性的創科企業到香港營運或擴展業務，當中冀包括至少20間龍頭企業。

被問及過去政府部分「招商引資」例子包括迪士尼樂園及數碼港發展項目等，曾引起社會爭議，以及如何選擇企業？消息人士稱，相關項目為本港帶來的利益，社會各有觀點；明白政府注資企業會引起爭議，如要市民信納，會先做好架構及增透明度。

學者指意味撇除積極不干預原則

籲注資後留「話語權」

鄧希煒認為，政府新的「招商引資」舉措意味「香港已經正式進入產業政策年代，撇除過去一直實行的『積極不干預』」，以往未來基金由金管局豁下小組管理，傾向保守，亦沒指引要求資金一定要投放本地項目，認為新安排下可聚焦將基金用於發展促進香港經濟的產業。

政府將會設立委員會審視哪些企業值得投資，被問及如何確保引資公平，鄧認為過去本港政策就是「太過公平、分餅仔」，稱如要發展本港新產業，應先擬定目標產業，吸引重點項目龍頭企業落戶。他認為，若要衡量企業實力，可檢視公司專利數目、高學歷員工及研發開支佔比等。不過，鄧對引資成效抱觀望態度，「香港在97後未試過有產業政策成功」。鄧提醒政府要在有份注資的企業「有話語權」，但同時亦不應持大部分股份，以免過度扭曲市場運作。

（2022年施政報告）