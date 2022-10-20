3地皮招標建4000伙「私人居屋」 指定折扣率出售 本研社批主導權交發展商

下季訂框架 鼓勵發展商改劃私地

特首李家超提出「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，將分別利用官地和私地推行，其中下個財政年度政府將推出3幅土地招標，據悉涉3000至4000伙，亦鼓勵發展商改劃私人土地發展，需以政府指定折扣率出售。

據悉，政府明年首季將制定政策框架，初步考慮不會沿用過去以保證價格「包底」回購單位，而過去透過契約寫明樓宇的指明物料規格亦未必適合。現時居屋有按揭保證，消息人士稱，政府持開放態度，包括考慮漸進式按揭；亦考慮於補地價提供誘因，吸引發展商改劃土地興建資助房屋。

樓宇規格方面，消息人士表示，折扣率、申請資格等將參考居屋做法。

招國偉：無地價誘因發展商難投

地產建設商會執委會主席梁志堅向港台表示，對先導計劃有興趣，但要參考折扣率水平。新世界歡迎政府推出先導計劃，將積極配合及參與公私營合作計劃。

招國偉表示，3000至4000個單位不算少，有助填補資助房屋缺口，相信若政府在地價不提供誘因，發展商較難參與，亦可考慮讓發展商經營非住宅設施。

新世界建好生活諮詢委員會成員何鉅業認為，資助房屋客源穩定，料可為發展商帶來穩定收入，故計劃有一定吸引力，但政府應規管相關銷售策略，避免出現過度分期銷售。

陳劍青表示，政府推出私人參建居屋，但不收回土地，將房屋供應主導權拱手相讓，亦沒指標訂明計劃下將提供多少單位。他批評今次《施政報告》是發展商「成功爭取」，包括私人參建居屋、放寬強拍門檻（詳刊B1）等有利發展商的政策均已落實，但政府房屋KPI（關鍵績效指標）不見列入可負擔性，只是單純定下數量指標。

（2022年施政報告）