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建3萬簡約公屋 4年內4.5載可上樓 首批2024/25落成 輪候時間即「封頂」 團體質疑「造數」

【明報專訊】公屋3年上樓路遙，特首李家超在《施政報告》中提出，未來5年擬推出3萬個全新「簡約公屋」單位，讓輪候傳統公屋不少於3年者入住及等待上樓，並將現時約6年輪候公屋時間即時「封頂」，把「簡約公屋」和傳統公屋的綜合輪候時間在4年內降至約4.5年。消息稱，首批1000伙「簡約公屋」料2024/25年度建成。全港關注劏房平台成員賴建國認為，「簡約公屋」只是過渡房屋，斥政府企圖「溝淡」輪候時間，4.5年綜合輪候時間目標沒意義，且不保證入住後上樓時間，憂住戶隔數年便要搬遷。

政府消息人士表示，入住「簡約公屋」何時可編配傳統公屋未訂KPI（關鍵績效指標），因未有數據參考，需待過一段時間有客觀數據才可。

李家超提出，政府10年公營房屋需求為30.1萬伙，而未來10年有足夠土地供應36萬個公營房屋單位，惟首5年僅三分之一單位落成，故目標是未來5年興建約3萬伙「簡約公屋」，令期內公營房屋建屋量增至15.8萬伙，較上一個5年期大幅提高50%。

組裝建成最高10多層 已輪3年者可申

「簡約公屋」以標準簡約設計和「組裝合成」建成，供輪候公屋達3年者申請，以家庭為優先，入住後繼續輪候傳統公屋。據悉，「簡約公屋」以傳統居屋為藍本，提供包括4至5人單位，面積10至31平方米，設獨立洗手間、淋浴間、煮食空間，配備冷氣機和熱水爐等基本設施，租金為傳統公屋的90%。消息稱當局已物色6幅政府及私人土地，首批1000個「簡約公屋」單位明年動工，2024/25年度建成。

已規劃兩萬過渡屋續建

「簡約公屋」與過渡房屋功能重疊，李家超稱，已規劃的約兩萬個過渡房屋單位仍會落實。消息人士說，未來政府將聚焦興建「簡約公屋」，但不排除發展條件合適的新過渡屋項目，如改裝現有樓宇。

政府將推「公屋綜合輪候時間」指數，結合傳統公屋和「簡約公屋」輪候時間，將約6年輪候公屋時間即時「封頂」，於4年內降至約4.5年。

推「綜合輪候時間」 李家超：予希望

對於是否「做靚盤數」，李家超於記者會稱，提出綜合輪候時間是希望給予市民希望和給多個選擇，「知道有簡約公屋，本來（輪候）6年、變成4.5年，呢個希望重要」。他強調，傳統公屋輪候時間會繼續公布，保持透明度，又說邏輯上「簡約公屋」非永久方法，若首5年可解決公屋問題，後5年上樓更快，「到時是否需要簡約公屋，就到時先決定」。他稱「簡約公屋」最高可建10多層。

資助屋限呎 「生地變熟地」縮時1/3

另外，李家超政綱提及的「公屋提前上樓計劃」亦落實，會以分階段建屋和入伙等方式，將1.2萬伙提早3至18個月上樓。資助出售房屋亦會「限呎」，2026/27年度起建成的資助出售房屋實用面積不小於26平方米，新建公屋（1至2人單位外）室內樓面面積不小於21平方米。政府亦擬壓縮造地程序，將「生地」變「熟地」時間縮短約三分之一至一半。

黃碧如：居住環境改善 稱「造數」不公

賴建國批評，「簡約公屋」只是過渡屋改了名，混淆視聽，偷換概念，「現在公屋已經很簡約，建築會如何再簡約？」不應計入輪候時間。他質疑「公屋綜合輪候時間」是造數，旨在「溝淡」輪候時間，「實做到，個KPI無太大意義」，更憂慮劏房戶在「劏房、過渡屋、簡約公屋、公屋」逐層搬遷，而入住「簡約公屋」不保證某段時間可上樓，更可能遷回劏房，非常擾民。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，「簡約公屋」展示政府有很大誠意，沒浪費土地緩解短期居住困難者的需要，而入住者的居住環境有改善，稱「造數」不公道。她又歡迎資助出售房屋呎數「封底」，但擔心可能令可建細單位的空間無法使用，白白浪費資源。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕黃碧如 賴建國 施政報告 李家超 簡約公屋

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