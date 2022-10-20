設「人才服務窗口」 大數據LinkedIn找人

17個內地及海外經貿辦今年會設立「招商引才專組」，接觸目標企業和人才，聯絡百強大學推廣，亦鼓勵海外留學或工作的港人回流。政府消息人士稱，專組會定期在外地舉辦活動，提供香港資訊並聯絡外流港人。被問接觸對象是否包括涉反修例案外流者，消息人士稱不知有關人等會否參與活動。

學者讚主動 民主黨：少談留本地人才

港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒認為，政府主動接觸人才做法可取，可考慮與獵頭公司合作。他又稱，以往小公司難為來港僱員提供子女教育安排，措施對海外人才具吸引力。

民主黨表示，施政報告處理人才流失問題，只談如何吸引外地人才，「對挽留本地人才卻像愛理不理」。

民建聯資訊科技及廣播事務發言人葛珮帆說，發展創科最需要人才、資金、土地及政策，施政報告着墨招商引才，若各項政策均能付諸實行，會為本港「聚人才、聚資金、增產值」。

（2022年施政報告）