「高才通」招年薪250萬名校人才 門檻略高於星洲 學者：不撤檢疫難吸人

訂指標每年輸入3.5萬人 如疫前水平

政府消息人士預計，今次提出的人才政策可增加輸入人才數量，並訂下指標，由2020及2021年每年各輸入約兩萬名，增至2023至2025年的每年約3.5萬個，即回復至新冠疫情前水平。

民調評分4年來首超50 低於林鄭首份報告

香港民意研究所做的即時民調顯示，市民對李家超首份《施政報告》的評分為51.1分，是自2018年以來首次重上50分以上水平，惟低於林鄭月娥2017年發表首份《施政報告》即時評分的62.4分，亦低於前特首曾蔭權、梁振英首份《施政報告》的即時評分。

《2022年施政報告》提出今年內推行「高才通」，3類人才可申請到港發展：過去一年年薪達250萬元或以上者；畢業於全球百強大學、並在過去5年有3年或以上工作經驗者；而近5年畢業於百強大學但未符工作經驗要求者，則有1萬個名額。政府消息人士稱，百強大學是根據4項世界大學排名所得，涉165間大學，內地佔8間，計劃不設學科要求。

全球百強大學畢業可申 抵港兩年不強制工作

政府消息表示，有關計劃料12月起推行，首次簽證期為兩年，其後可續期兩次各3年（「2+3+3」），可申請配偶及未成年子女來港。該消息人士透露，申請「高才通」時不用先找工作，到港後亦不強制要求工作，但要有工作才會獲考慮批准續期，無工種要求，來港「做麥當勞都冇話唔得」，但相信較少極端情况。

新加坡明年實施「頂級專才准證」招攬全球專才，申請人須在過去一年月入至少3萬坡元（年薪近200萬港元），較「高才通」略低，亦未訂明專才所屬院校要求，首次簽證期為5年，屆滿可續期5年，比高才通長。港府消息說，政府希望持續檢視申請人在港工作情况，以審批續期，故簽證年期較短，明言計劃不是想與新加坡直接比較，指兩地情况不同。

《施政報告》亦公布，透過「優秀人才入境計劃」等現有六大計劃及「高才通」來港的人才，住滿7年並成為永久居民，可退回其首個已購入並持有的住宅物業的買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅，此安排適用於昨起簽署的買賣協議。

學者倡更長簽證作誘因 非大學畢業可酌情

新加坡新躍社科大學商學院助理教授Walter Edgar Theseira向本報分析，退印花稅未必能吸引專才，專才的薪金足以應付生活開支及稅項，他們更重視當地商業環境和機會。他認為新加坡頂級專才計劃是放眼全球，非與香港直接競爭，舉例新加坡與東盟關係較緊密，在金融科技、法律服務和資產管理等範疇較有優勢；香港則是與內地有較強商業聯絡的企業的理想選址，在保險等範疇較有優勢，認為市場有足夠空間供兩地一同發展。

港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒認為，措施可助香港吸引人才，年掙250萬元者多為具豐富經驗人才，建議「高才通」給予更長簽證年期作居留誘因；另指不少出色企業人才並非大學畢業，應酌情處理。

明報記者

（2022年施政報告）

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