政府擬修例禁用擴音器叫賣 不包括街頭表演遊行示威 另禁重機械家居拆牆

料叫賣聲滋擾3萬人

政府消息人士表示，環保署檢視過去叫賣噪音投訴，發現荃灣、深水埗及元朗等為重災區，估計約3萬人長期受叫賣噪音滋擾，認為有必要採取措施。消息人士稱，現時《噪音管制條例》有規管叫賣，但主要針對噪音滋擾附近市民或居民，有見近年店舖叫賣噪音投訴持續上升，故計劃修例，禁止使用擴音器叫賣，政府稍後會就修例細節提交立法會討論。

被問到街頭表演、遊行示威及政黨擺街站是否納入規管，消息人士稱，如活動本身已受其他法例規管，將由其他法例處理，政府建議修例的「精神」主要針對店舖及攤檔叫賣行為。

資料顯示，環保署接到店舖在公眾地方叫賣噪音投訴，由2016年的146宗，持續升至2020年的427宗。該署2018至2020年共巡查4150次，檢控86次，共罰款44萬元。根據《噪音管制條例》，源自公眾地方的收音機、小販或揚聲器等噪音統稱為鄰舍噪音，違例最高罰款1萬元。

用鑽孔機裝修家居須呈報

另外，政府擬修例禁用重型撞擊式設備。消息人士稱，本港每年約100萬人受家居裝修噪音滋擾，當中拆除石屎牆或會使用重型撞擊式設備，故初步建議禁止家居裝修使用10公斤以上撞擊式工具，使用10公斤以下撞擊式工具例如鑽孔機等，則須預先呈報，環保署會限制使用時間及日數等。

試驗公屋廚餘收集 5處年底先行

施政報告亦提及，政府今年內會開展公共屋邨廚餘收集試驗，消息人士稱，計劃為期18個月，年底先於石排灣邨、彩德邨、尚德邨、觀龍樓及蓮翠邨推行，預計2023至24年度約15個大型屋邨約100幢樓中，試驗智能回收桶收集廚餘，並提供「綠綠賞」積分獎賞。政府亦擬立法2024年或以前要求大型屋苑和屋邨，以及戶數較多的單幢住宅物業管理公司和業主組織，分類收集可回收物，並交回收商妥善處理。

（2022年施政報告）