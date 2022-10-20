要聞

政府擬修例禁用擴音器叫賣 不包括街頭表演遊行示威 另禁重機械家居拆牆

【明報專訊】街頭攤檔或店舖叫賣產生的聲浪滋擾市民，特首在《施政報告》提出擬修改《噪音管制條例》，禁止使用擴音器叫賣，但不包括街頭表演及遊行示威等。政府亦計劃修例規管家居裝修噪音，禁止使用10公斤以上的撞擊式破碎機拆牆。政府將研究定額罰款機制，冀控制及改善店舖叫賣及家居裝修噪音滋擾。

料叫賣聲滋擾3萬人

政府消息人士表示，環保署檢視過去叫賣噪音投訴，發現荃灣、深水埗及元朗等為重災區，估計約3萬人長期受叫賣噪音滋擾，認為有必要採取措施。消息人士稱，現時《噪音管制條例》有規管叫賣，但主要針對噪音滋擾附近市民或居民，有見近年店舖叫賣噪音投訴持續上升，故計劃修例，禁止使用擴音器叫賣，政府稍後會就修例細節提交立法會討論。

被問到街頭表演、遊行示威及政黨擺街站是否納入規管，消息人士稱，如活動本身已受其他法例規管，將由其他法例處理，政府建議修例的「精神」主要針對店舖及攤檔叫賣行為。

資料顯示，環保署接到店舖在公眾地方叫賣噪音投訴，由2016年的146宗，持續升至2020年的427宗。該署2018至2020年共巡查4150次，檢控86次，共罰款44萬元。根據《噪音管制條例》，源自公眾地方的收音機、小販或揚聲器等噪音統稱為鄰舍噪音，違例最高罰款1萬元。

用鑽孔機裝修家居須呈報

另外，政府擬修例禁用重型撞擊式設備。消息人士稱，本港每年約100萬人受家居裝修噪音滋擾，當中拆除石屎牆或會使用重型撞擊式設備，故初步建議禁止家居裝修使用10公斤以上撞擊式工具，使用10公斤以下撞擊式工具例如鑽孔機等，則須預先呈報，環保署會限制使用時間及日數等。

試驗公屋廚餘收集 5處年底先行

施政報告亦提及，政府今年內會開展公共屋邨廚餘收集試驗，消息人士稱，計劃為期18個月，年底先於石排灣邨、彩德邨、尚德邨、觀龍樓及蓮翠邨推行，預計2023至24年度約15個大型屋邨約100幢樓中，試驗智能回收桶收集廚餘，並提供「綠綠賞」積分獎賞。政府亦擬立法2024年或以前要求大型屋苑和屋邨，以及戶數較多的單幢住宅物業管理公司和業主組織，分類收集可回收物，並交回收商妥善處理。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕噪音管制條例 施政報告

上 / 下一篇新聞

「高才通」招年薪250萬名校人才 門檻略高於星洲 學者：不撤檢疫難吸人
「高才通」招年薪250萬名校人才 門檻略高於星洲 學者：不撤檢疫難吸人
設「人才服務窗口」 大數據LinkedIn找人
設「人才服務窗口」 大數據LinkedIn找人
聘外地科技人才「鬆綁」 毋須增聘本地僱員
聘外地科技人才「鬆綁」 毋須增聘本地僱員
建3萬簡約公屋 4年內4.5載可上樓 首批2024/25落成 輪候時間即「封頂」 團體質疑「造數」
建3萬簡約公屋 4年內4.5載可上樓 首批2024/25落成 輪候時間即「封頂」 團體質疑「造數」
3地皮招標建4000伙「私人居屋」 指定折扣率出售 本研社批主導權交發展商
3地皮招標建4000伙「私人居屋」 指定折扣率出售 本研社批主導權交發展商
喜增選擇憂需速搬 已候7年劏房戶：考慮地點配套
喜增選擇憂需速搬 已候7年劏房戶：考慮地點配套
資助NGO租二三星酒店 青年宿舍5年多3000位
資助NGO租二三星酒店 青年宿舍5年多3000位
訂公屋「幸福設計」指引 挑5邨改善地磚加強環保
訂公屋「幸福設計」指引 挑5邨改善地磚加強環保
港版淡馬錫主導投資策略產業 管2500億未來基金 撥300億供土地財政優惠引入外企
港版淡馬錫主導投資策略產業 管2500億未來基金 撥300億供土地財政優惠引入外企
星領事讚「宏偉藍圖」 盼特區團隊好好實行 稱與港無爭可共吸人才
星領事讚「宏偉藍圖」 盼特區團隊好好實行 稱與港無爭可共吸人才
斥資百億配對大學 助科研成果商品化
斥資百億配對大學 助科研成果商品化
話你知：淡馬錫初衷管國有資產 透明度利益衝突惹議
話你知：淡馬錫初衷管國有資產 透明度利益衝突惹議
推動演藝北都建校 增非本地生比例 文化委員會「重臨」邀業界獻策 學者憂重蹈覆轍
推動演藝北都建校 增非本地生比例 文化委員會「重臨」邀業界獻策 學者憂重蹈覆轍
白石建體育園 「M品牌」研增資助額吸國際賽
白石建體育園 「M品牌」研增資助額吸國際賽
「文藝基金」資助盛事年年辦 消息：已接觸巴塞爾
「文藝基金」資助盛事年年辦 消息：已接觸巴塞爾
施政報告未提復常路線 首要目標「逆向隔離」
施政報告未提復常路線 首要目標「逆向隔離」
「北都」增地積比 設專責部門監督委會 本研社：足應付居住需求 沒必要再發展交椅洲
「北都」增地積比 設專責部門監督委會 本研社：足應付居住需求 沒必要再發展交椅洲
建3鐵路3幹道兩涉將軍澳 東九龍線不入將軍澳採無軌捷運
建3鐵路3幹道兩涉將軍澳 東九龍線不入將軍澳採無軌捷運
擬設基層醫療局推動預防 盼改市民有病就入院習慣
擬設基層醫療局推動預防 盼改市民有病就入院習慣
醫療券可增至2500元 准夫妻共用
醫療券可增至2500元 准夫妻共用
引入新藥認可列表 加入內地等4地
引入新藥認可列表 加入內地等4地
23條續「準備」 眾籌規管年底諮詢 Patreon受限否 消息稱待蒐公眾意見
23條續「準備」 眾籌規管年底諮詢 Patreon受限否 消息稱待蒐公眾意見
偕都大助在囚者進修 可轉成他校學分
偕都大助在囚者進修 可轉成他校學分
院舍明年放寬輸勞 增1700讀護士資助名額
院舍明年放寬輸勞 增1700讀護士資助名額
指標逾百項 設「特首表揚榜」 李家超：KPI「對事難對人」 梁籌庭：措施「憂多於喜」
指標逾百項 設「特首表揚榜」 李家超：KPI「對事難對人」 梁籌庭：措施「憂多於喜」
「關愛隊」荃灣南區試行 消息：民政專員定KPI
「關愛隊」荃灣南區試行 消息：民政專員定KPI