醫療券可增至2500元 准夫妻共用

【明報專訊】2009年政府推出長者醫療券，當時稱藉此加強長者基層醫療，惟隨後屢見濫用、套現等問題。特首李家超昨公布優化，推出為期3年的先導計劃，有條件將每年醫療券金額由2000元增至2500元，至少1000元需用於「特定基層醫療用途」才獲發增添的500元。社區組織協會幹事連瑋翹表示，同意提供誘因將醫療券導向基層醫療，惟現時計劃不乏「買海味就話係中藥、果汁都可以話係營養補充品」的灰色地帶，促政府完善監管制度。
鼓勵用基層醫療 可購助聽器
施政報告提出，優化後容許夫妻共用醫療券，適用範圍擴至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家等，另可購買經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器。
政府消息人士稱，估算將有145萬名長者符合資格領取2500元醫療券，部門盼提高財政誘因令醫療券達至原有目的。消息續指，預防疾病和管理健康的「特定基層醫療用途」，包含身體檢查及慢性病管理，名單仍在擬定；為免濫用，長者不能自行前往電器店購買醫療設備。
連瑋翹稱，醫療券多年來不乏灰色地帶，憂長者或不懂分辨「治療、預防、管理健康」，「如有藥房開單寫中藥用於預防咁點監管？」連關注夫妻共用醫療券後，若長者接到身體檢查推銷電話，即使沒實際需要亦會檢查，屆時「可能輸埋太太嗰份（醫療券）」，建議政府早日完善監管制度。
香港聾人福利促進會總幹事張漢華稱，歡迎醫療券可購買助聽器，冀未來擴至其餘聽力衰退長者有需要的設備，例如助聽器電池、擴音電話等。