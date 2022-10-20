醫療券可增至2500元 准夫妻共用

鼓勵用基層醫療 可購助聽器

施政報告提出，優化後容許夫妻共用醫療券，適用範圍擴至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家等，另可購買經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器。

政府消息人士稱，估算將有145萬名長者符合資格領取2500元醫療券，部門盼提高財政誘因令醫療券達至原有目的。消息續指，預防疾病和管理健康的「特定基層醫療用途」，包含身體檢查及慢性病管理，名單仍在擬定；為免濫用，長者不能自行前往電器店購買醫療設備。

連瑋翹稱，醫療券多年來不乏灰色地帶，憂長者或不懂分辨「治療、預防、管理健康」，「如有藥房開單寫中藥用於預防咁點監管？」連關注夫妻共用醫療券後，若長者接到身體檢查推銷電話，即使沒實際需要亦會檢查，屆時「可能輸埋太太嗰份（醫療券）」，建議政府早日完善監管制度。

香港聾人福利促進會總幹事張漢華稱，歡迎醫療券可購買助聽器，冀未來擴至其餘聽力衰退長者有需要的設備，例如助聽器電池、擴音電話等。

（2022年施政報告）