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擬設基層醫療局推動預防 盼改市民有病就入院習慣

【明報專訊】《施政報告》提出2024年成立「基層醫療健康管理局」，統籌管理公私營基層醫療服務，制定標準和設立質素保證機制，推廣「一人一家庭醫生」理念，以紓公立醫院負擔。做法沿用上屆政府，續以地區康健中心為樞杻，涉及家庭醫生的着墨較少，並推行先導計劃，將具高血壓或糖尿病風險的市民轉介家庭醫生跟進。立法會議員醫衛界議員林哲玄認為，政策未清晰交代家庭醫生定位；有病人權益組織代表形容，政策未有預想般進取。

前任特首林鄭月娥於其首份施政報告提出「地區康健中心」概念，推動基層醫療發展。李家超首份施政報告提及，上屆政府着手制定的「基層醫療健康藍圖」將於今年推出，目標將醫療體制由現時以治療為主、醫院為中心，改為預防為重、社區為中心，公院繼續為醫療體制骨幹。

政府消息人士稱，當局預計人口老化和慢性病普及愈趨嚴重，冀扭轉市民「有病就入院、睇急症」概念，免將來公院壓力爆煲。基醫局初步涵蓋部分家庭醫生、地區康健中心、醫管局普通科門診和衛生署部分診所，具法定權力，具體架構仍待研究，融資途徑亦未定。

康健中心識別高血壓糖尿風險者

先導計劃資助檢查治療費一半

施政報告提及的基層醫療政策中，涉家庭醫生範疇不多，主要是明年推行為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，轉介經康健中心識別有高血壓或糖尿病風險的市民至私營界別檢查和治療，政府資助約一半費用。消息人士稱，受惠市民須先成為中心會員，並指定家庭醫生跟進，每年可接受數次資助服務，相關醫生將受基醫局監管。

目標內科專科新症輪候縮至100周

研立法規定醫療紀錄上載醫健通

醫管局服務方面，施政報告提出透過增撥資源處理新症等途徑，縮減專科輪候時間，加強基層醫療跟進情况穩定的病人，目標於2023/24年度將內科專科穩定新症輪候時間，由現時逾120周縮短20%至100周。消息稱，現時立即可做的是將情况穩定的舊症轉至普通科門診，有需要才轉回專科，亦正研究轉至家庭醫生。

施政報告亦提出研究立法規定指定醫療紀錄須上載「醫健通」。消息人士解釋，非強制市民用醫健通，而是要求私營醫療服務提供者須配備有關系統，在病人提出下可將紀錄上載；由於需時研究涵蓋哪些私營服務，暫未有時間表，但預料家庭醫生應「走唔甩」。

林哲玄歡迎政府加強家庭醫生於基層醫療角色，但質疑未清晰交代細節，建議加快安排醫管局專科病人轉介家庭醫生，否則單靠服務已飽和的普通科門診接手，或難進一步縮減專科輪候時間。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，政策未及預想般進取，無大幅分流病人至家庭醫生，憂康健中心接觸人數有限，影響政策成效。醫管局稱會全力配合基層醫療政策及發展方向，加強對慢性病人支援，並將推出措施提升專科門診服務，縮短輪候時間，理順跨專科及專業診症。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕彭鴻昌 地區康健中心 林哲玄 家庭醫生 基層醫療健康管理局 基層醫療 施政報告

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