星前外長：內地長期封城 為防疫也為備戰

楊榮文說，中國不想要戰爭，但引用戰略家孫子在《九變》中說法「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，正是為避免戰爭，而為各種形式的戰事做準備。

中國前駐美大使崔天凱去年12月離開華盛頓返京時，也質疑美國打壓中國「無底線」，中國要做足準備。楊榮文說，國家主席習近平過去多次提及處於「百年未有之大變局」，說法最終就是可能與美國開戰，只是不能宣之於口，而類似中美對峙的狀態，可能持續多年甚至數十年。

指美國與盟友聚焦俄烏 中國得益

不過，楊榮文指出，中國領導人接連外訪，都是釋出控疫開放的信號，他相信在二十大後，類似高調外訪陸續有來，中國長遠也會繼續開放。楊補充，內地不少省市實際上都不戴口罩，目前內地長者的疫苗接種率拾級向上，加上內地更多接種疫苗及使用口服藥下，相信中國防疫措施終會放鬆，窗口可能是數月後、農曆新年之後。

至於香港，楊榮文說香港未來經濟取決中美關係及全球經濟收縮步伐。他說，目前美國及其盟友的注意力集中在俄烏戰爭，某程度上中國得益，如果中國可以避免捲入不斷升級的局勢，香港可受益，笑言「這些大背景，香港並無控制，只能接受，好像颱風要來，毋須爭拗，只是做好預防」。

明報記者

（新冠疫情）