英研究：已接種高風險患者 默沙東口服藥無減死亡率

牛津大學研究團隊於去年12月8日至今年4月27日期間，將25,783名新冠患者隨機分為莫納皮拉韋組（每天兩次800毫克，持續5天，加常規護理）及對照組（只有常規護理），患者平均年齡56.6歲，99%均接種至少一劑新冠疫苗（93％已打至少3針）。患者會做28天健康紀錄，自評各種症狀，如發燒、咳嗽和呼吸困難，以及有否住院需要等，亦不知自己服用的是藥物還是安慰劑。

未經同行評審 團隊：可減康復時間

研究分析當中2.5萬份數據，發現兩組入院或死亡率無顯著差異，均有0.8%人在28天內入院或死亡；在治療第7天，兩組均有0.4%人經歷嚴重不良事件（serious adverse event）。研究發現莫納皮拉韋組的康復中位數為9天，比起對照組的15天少6天；經5天治療後，莫納皮拉韋組的病毒量顯著低於對照組，但第14天後，莫納皮拉韋組的病毒載量顯著升高。團隊表示，研究顯示莫納皮拉韋的確可縮減康復時間。

（新冠疫情）