首錄本地感染新亞系 專家：XBD料非更致病

本港昨日新公布4954宗新冠個案，4566宗屬本地感染。Omicron新亞系方面，本港昨日首錄涉XBD和BF.7的輸入個案，分別有一宗和三宗，XBB輸入個案亦增35宗，更首度發現本地個案帶有Omicron新亞系，涉事居於觀塘的23歲女子感染XBD，惟衛生防護中心未有交代個案檢測陽性日期、感染途徑等。

潘烈文：其他亞系或已有本地個案

對於本港社區首現新亞系個案，潘烈文向本報表示，XBD是由BA.2.75.2及BF.5譜系混合，料其致病性並無增加。他提醒市民應有心理準備，日後有愈來愈多不同變異病毒株在本地出現，由於衛生防護中心不會為每宗本地個案做全基因分析判斷其病毒株，加上並非所有染疫市民都呈報，他不排除其他新亞系已有本地個案，未被發現。

美BQ.1及BQ.1.1佔新症一成

白宮顧問：或改疫情跌勢

Omicron各種新亞系在全球各地傳播，BQ.1和BQ.1.1在美國已佔新個案逾一成。美國白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）警告，BQ.1及BQ.1.1有可能改變當地感染、入院和死亡個案下降的趨勢，促國民注意防疫，強調不可過早宣稱抗疫勝利。他相信針對Omicron的疫苗加強劑可提供保護。

另外，本港一名無接種的31個月大男嬰周一（17日）因發燒往伊利沙伯醫院求醫，其後檢測陽性並於兒科深切治療部留醫，情况危殆。政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向本報透露，懷疑男嬰出現急性壞死性腦炎，正等候磁力共振（MRI）檢查。他補充，男嬰曾須打強心針搶救並插喉，現需用6種藥物控制血壓和停止抽筋。他估計男嬰於就讀幼稚園受感染，強調染疫兒童重症需長時間復康，呼籲家長盡快帶同子女接種新冠疫苗。

（新冠疫情）