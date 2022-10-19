涉「濫發」元朗私醫控串謀欺詐 護士任控方證人

早前油麻地私醫控不誠實取用電腦

被告為蔡淑梅（64歲，醫生）。控方不反對被告保釋，主任裁判官蘇文隆批准她以10萬元現金保釋，下令她不得離港，須交出旅遊證件，每周到警署報到3次，不准直接或間接接觸控方證人，及居於報稱地址。

兩項控罪指稱，被告於或約於今年9月3日，在香港分別與巫鴻新和趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即不誠實地表示已評估巫、趙，以及根據由衛生署發布之《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，兩人由於醫療原因而被認為不適合在香港接種所有當時可用的新冠疫苗。

警方早前在全港多區拘捕6名涉事私家醫生，其中油麻地私家醫生戴港盛（76歲）被指在沒有診症下發免針紙，上月底被控3項「不誠實意圖而取用電腦」罪，獲准以10萬元保釋，12月16日再訊。另有一名私醫被通緝。

【案件編號：TMCC1894/22】

（新冠疫情）