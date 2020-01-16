上訴得直 郭卓堅：官認同覆核具公益 指數十年告政府「輸多過贏」 冀改善措施非「搞事」

另外，昨日再有一名涉濫發免針紙的西醫提堂，被控兩項串謀詐騙（見另稿）。

高院聆案庭昨日早上以非公開形式處理郭卓堅的法援上訴，郭卓堅由大律師黃宇逸代表，法援署亦有法律代表。據了解，申請方力陳郭卓堅具合適資格（proper standing）提出司法覆核，法援署則持相反立場。聆案官余啟肇考慮後，裁定郭卓堅上訴得直。

澄清友人拒加入覆核

郭卓堅早前稱，取得免針紙的女性友人曹敏儀將加入司法覆核。他昨日改口澄清，友人拒絕加入訴訟，又指數十年來循民事控告政府「輸多過贏」，但其初衷是讓政府改善措施，並非旨在「搞事」或破壞管治威信。

政府早前宣布，7名私家醫生所簽發的逾兩萬張免針紙上周三（12日）失效。郭卓堅入稟挑戰政府決定，法官高浩文頒令暫緩免針紙作廢，司法覆核案排期至明日（20日）正審。法官曾在判辭表示，不能排除部分免針紙是合理簽發，故批出臨時禁制令。

【案件編號：LAA 898/22】

明報記者

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