社民連工黨「犯聚」上訴駁回 官：有示威共同目的

8名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。黃浩銘昨見記者稱，現時司法文化保守，對結果沒期望，「贏好輸好，對我嚟講，心情冇乜影響」，會在消化判辭的理據後，再思考會否上訴。黃說現時最關鍵是取消限聚令及嚴苛的防疫措施，不少基層勞工深受影響，冀政府盡快交出復常時間表。

「聚集」視乎整體 包括共同目的互動等

法官黃崇厚在判辭表示，本案關鍵爭議點之一是「聚集」的釋義，「聚集」一詞包含原審所述的「共同目的」概念，詮釋時亦應以立例目的為依歸。

黃官表示，若多人身處同地，沒有共同目的，難稱是聚集，例如所有在鬧市街道上行走的人不屬聚集；但單以共同目的考慮，也不是立法原意，舉例有4人為同一目的到足球場、各自站在4個角球位置，相距約百公尺、沒有接觸，也不屬受禁群組聚集。黃官表示，要裁定是否有「聚集」，如原審所述，須考慮整體因素，包括：聚集者是否有共同目的、彼此間的互動及距離、聚集是否事先組織、聚集歷時多久。

爭議相距1.5米 官：條例沒納作條件

黃官裁定，案中8人當時在聚集，並有着為勞工權益示威的共同目的，一起不理警方指示，聚在一起及遊行。他們帶備標語，是有備而來，證據更顯示他們是事先約定而來。黃官認為「各人的距離，以防疫角度而言，不論多於或少於1.5米，都是很近的」，行動歷時約10分鐘，裁定各人構成聚集。

至於上訴方爭議8人彼此相距1.5米，且分兩組，不構成群組聚集，黃官稱條例沒有將1.5米距離納為群組聚集條件，1.5米的距離有科學根據，但不代表保持此距離便不會染疫。

受禁群組防疫較嚴 有別「須解散群組」

判辭提及，受禁群組與「須解散群組」不同，前者是有充分關連的4人以上聚集，後者是超過一個聚集組合，而該組合有可能互不關連，只要各組合距離1.5米，便為須解散群組聚集規例所接受，若不足1.5米，執法人員有權要求解散，情况如同外傭於假期在公眾地方聚集坐在一起，形成各自的組合，組合間未必有關連，但不構成群組聚集。黃官強調，受禁群組是指多於4人的聚集，並須按事實裁斷，如各人之間的距離、是否有共同目的等，從而決定是否有聚集存在。受禁群組必然涉及有關連而聚在一起的人，故此群組的防疫措施較嚴格可以理解。

黃官終駁回8人就定罪的上訴，另各人的刑期並非明顯過重，故駁回刑期上訴，維持原判。

【案件編號：HCMA187/21】

（新冠疫情）