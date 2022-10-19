明起限聚12人 兩年首放寬逾4人 金冬雁：數月前已可放寬 現有條件撤銷

上屆政府於2020年3月底實施4人限聚令，其後一度放寬至50人，至同年7月因疫情反彈收緊至4人，人數上限其後反覆維持2至4（見表）。本港去年中至年底曾經歷長時間社區「清零」，惟限聚令未有放寬，維持4人；至今年初第五波疫情爆發，政府再收緊至限聚2人，於4月底重新放寬至4人，維持至今。

近期個案稍升 有新變種

醫衛局：重症死亡相對平穩

有別於食肆營業限制等措施，調整限聚令須經行會審批。醫衛局昨晚公布，行會通過修訂《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），限聚令上限由4人放寬至12人，與食肆每枱人數上限看齊，連同早前公布容許酒吧現場表演等，同於明日生效。局方稱現時個案數字未有進一步回落，亦因傳播力或更強的新變異病毒株令個案稍升，惟整體入院、重症和死亡數字仍處相對平穩水平，公營醫療系統可維持大部分正常服務。

陳凱欣：與每枱上限不同步

促交代理據免誤會「收快放慢」

立法會議員陳凱欣認為，若限聚令與食肆每枱人數上限同步是最理想，形容現時「同步速度的確慢咗啲」。她相信政府調整措施或受輸入個案、新變異病毒株等因素影響，惟一般市民未必「諗到咁細」，建議若不想被誤會「收緊快、放寬慢」，應清楚交代背後理據，亦可避免令市民無所適從。

金：港鐵巴士點止12人

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，本港數月前疫情處於低位，大可一早放寬限聚令；他質疑限聚令對減低傳播作用不大，「港鐵、巴士點止12人，要有事嗰度一早有事啦」，認為現有條件直接撤銷。他理解政府對個案宗數上升感緊張，建議訂立界線，當個案升至某水平才採取措施壓低，而現時數千宗個案可毋須憂慮。

李家超：0+3後輸入個案增

金：監察陽性率更準碓

入境方面，特首李家超昨出席行會前被問「0+0」實施時間表，他說本港落實「0+3」後，10月平均出入境人數較9月增約1.5倍，非港人來港數字亦增1.4倍至1.5倍。他引述多項數據稱，輸入個案佔整體個案於「0+3」前約2.7%，近期升至約5%，輸入個案宗數則增加1.5倍；而上周重症個案按周增28%，死亡數字則按周增兩成，本地病毒繁殖率亦反彈至1.3（即平均1人染疫傳染1.3人），強調需穩打穩紮，按疫情變化決定防疫措施。

翻查資料，政府公布放寬「0+3」時，是以抵港者陽性率數據評估風險，並非以李家超昨所引述的輸入個案佔整體個案百分比。金冬雁稱隨着本地個案減少，輸入個案佔比必會增加，認為監察抵港者陽性率更準確，亦應注意抵港者重症和疫苗注射情况，更能反映對醫療系統的負擔。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，近期重症佔留醫人數約3%至4%，遠低於年初第五波高峰期的逾15%，相信留院維持少於3000宗、重症少於100宗，醫管局絕對有能力應付，建議可放寬至「0+0」和直接撤銷限聚令。

明報記者

（新冠疫情）

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