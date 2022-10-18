大部分國家防疫措施 星專家指對控疫影響小

批星2020封外勞宿舍反應過度

本身是新加坡反對黨民主黨主席的淡馬亞指出，幾乎所有實施戴口罩、封城或某程度社交距離措施的地方，確診宗數都有反彈或上升，例如新加坡在收緊社交措施後，確診宗數不時不降反升。他說，這些國家都留意到措施實行後的效果，看到病毒傳播力增強但毒性減弱，故逐漸放寬措施。

他表示，不少地方的政府控制傳染性的疾病時都採取零容忍方式，或無考慮控疫措施的負面效果，在疫情嚴重性不那麼高時仍然「過度採取預防措施」。

至於新加坡情况，淡馬亞認為盲點是在外勞宿舍於2020年爆發後，當局決定長期封鎖宿舍，他認為是反應過度。翻查資料，新加坡宿舍在2020年4月封鎖，但在超過一年後外勞仍禁止進入社區。

新加坡大部分人已打了第三針加強劑，淡馬亞說，除非明年重症比率超過普通流感，否則認為毋須每年接種新冠疫苗加強劑。他指出，自己和很多專家已經見到流感引發的重症個案，提醒應每年接種流感疫苗。

料最快農曆新年可宣告疫情結束

至於世衛早前預告疫情終點在望，淡馬亞說相信當中國不堅持動態清零政策，世衛就會宣告疫症大流行結束。他分析，如果北半球冬季流感期間沒有對醫療體系造成龐大壓力，最快在明年農曆新年甚至更早可宣告新冠疫情結束。