娘家入境限制嚴 港人留學後留星發展

完成碩士學位 學費可減半

Giselle稱碩士修讀國際政治經濟學，相關課程由當地教育部門資助，只要完成學位，學費就能減半；她又留意到不少來自東南亞地區的同學都申請資助計劃，只要畢業後在新加坡工作3年，學費同樣獲減半，故吸引不少外地人到當地讀書。她現於一家商業諮詢公司工作，為客戶提供前往東南亞各地旅遊或經商的風險評估，所讀課程有所發揮。她指新加坡主要由華人、馬拉人、印度人和其他種族組成，故大部分時間都要使用英文，且在跨國公司工作，面對不同種族的同事更是普遍現象，由於讀書時在當地已住了一年，因此適應沒有困難。

另個案公司總部遷星洲 料因港疫策

在公司負責整個亞太區的化妝品供應事務的Alex，指當時高層稱由於貨倉位處新加坡，決定搬遷總部，惟與他和同事觀察的有所不同。他指新冠疫情前每年至少要出境工作兩三次，包括到歐亞多國見各地客戶及檢查貨辦，同時要舉辦不同聯誼活動，惟入境限制導致近兩年都不能出境工作，外地職員對來港興趣不大，只能改用線上形式，影響整體工作計劃和效能。

Alex說，首兩三個月在新加坡工作，最不適應是工作節奏不及本港員工快和有效，即使是年輕人都未必很拼搏，需不斷提醒團隊工作的重要，情况才有改善，慢慢融入當地環境。