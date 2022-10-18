赴星會議見大量伙伴 稱港久沒類似場合 港商：全球經濟差 在星無此感

相信港青應變力強 仍有優勢

郭彥麟9月在新加坡時懷疑感染新冠病毒，但他說症狀輕微，留在酒店3日後外出。根據他在當地觀察，外出長者約一半人有戴口罩，商場有一兩成人戴，在論壇會議則幾乎九成半人都沒有戴，「大家都識判斷，就算不是要求戴（口罩），高風險的人都自動自覺會戴」。

他說，復常下新加坡的全球性的會議及其他體育活動很多，而他在當地接觸的CEO認為，新加坡年輕人很守規矩，「做一件事得一個方法」，相信香港年輕人應變能力強，仍然有優勢。

籲港府政策需予人感寬鬆友善

港府矢言要搶企業、搶人才，郭彥麟認為，香港近年旅遊及簽證政策都很緊，呼籲政府的政策要予人感覺寬鬆友善。他提醒，香港作為亞洲國際都會，出入境措施應予人確定性及不會為旅客添麻煩，否則企業為規避規管，「一個地方不方便，就去另一個地方」。