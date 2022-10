人財離港 前外長：星受惠5至10年 指港長遠有內地後盾 「連結中外經濟角色」難匹敵

【明報專訊】新冠疫情爆發近3年,外界不時比較香港與新加坡應對疫情的手法。新加坡前外長及前衛生部長楊榮文接受本報專訪時表示,經歷疫情及《港區國安法》實施,部分香港資金、企業及人才外流,新加坡未來5年至10年無疑會因而受惠,但長遠而言香港有中國做後盾,連結中外經濟的角色非新加坡可匹敵,「香港雖然不再是過去的那個國際城市,但她將會是中國的國際城市(It will no longer be the international city of the past. But it will be an international city for China.)」。