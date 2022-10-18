人財離港 前外長：星受惠5至10年 指港長遠有內地後盾 「連結中外經濟角色」難匹敵

明報記者 林勵、施晉宇、陳萃屏

楊榮文在近期新書Musings中，引用前港督衛奕信向他形容，說星港兩地有如英國牛津、劍橋大學的良性競爭。楊說，雙城往往引起比較，是因為兩地雙生（twin）相似。他形容，兩地其實互有大額投資，「所以如果對方向好發展，都會符合本身的利益」。

新加坡與香港在疫情初段同獲奉為亞洲楷模，但香港在年初經歷第五波疫情打擊，嚴格的入境檢疫也被質疑導致人才流失。與此同時，新加坡去年6月提出與病毒共存的路線圖，其後陸續放寬防疫措施。特首李家超曾回應說，兩地醫療制度及文化不同，不會刻意與新加坡比較。

楊榮文：港曾陷「前後門皆不通」

楊榮文在2004年至2011年出任外交部長。早年曾任衛生部長的他認為，星港兩地抗疫分別，在於新加坡人對政府信任度較高，及香港面對國際與內地「前後門皆不通」的困境。

楊榮文解釋，新加坡民眾對政府部分防疫措施也有不滿或抱怨，甚至在官員間也有不同意見，但政府一旦決策後，新加坡人就會跟隨。相比之下，楊說，香港經歷2019年不穩局面後，社會對政府的信任低，對一些防疫措施未必合作。他說，在接觸過的港人中，部分港人雖沒有將不滿宣之於口，但對港府並不信任。

相對新加坡近期取消入境檢疫，楊榮文認為，在時任特首林鄭月娥任期末段，中方似乎想香港先「關前門」、向內地「開後門」，而香港連月來面對「前門關閉、後門也關」的模糊狀態，相信花了一段時間才令北京改變想法。

「我當時有點疑惑為何（香港）有這樣的決定，因為向世界開放，並在受控下聯通內地，是香港賴以生存之道。我認為中方的做法，是希望香港人知道，在當時無太多個案的中國內地，才是香港命脈所在。」楊榮文如是說。「現在前門（國際通關）終於重開，這才是香港的定位。」

料港續維持國際金融中心

新加坡歷任領導人，包括已故的李光耀及現任總理李顯龍屢次公開唱好香港。楊榮文認同香港區域樞紐中心地位近期受到打擊，但認為長遠在中國未全面開放資本帳下，香港會繼續維持國際金融中心地位。楊榮文在新書中推崇香港有更多創業家網絡，港人也更有韌性，並笑言新加坡任何經濟活動、連補鞋匠都不能沒有政府批准。他在書中憶述，兩地政府也不時互相借鏡、觀摩。

「港對星感興趣甚於星對港」

楊榮文說，1990年代香港官員曾經看不起新加坡，之後情况逆轉。「香港對新加坡有興趣，甚於新加坡對香港的興趣。在疫情期間，港人經常將香港對比新加坡，但新加坡對香港局勢不太有興趣，除了與兩地都有關係的人。」

1990年代曾處理港人移民新加坡事宜的楊榮文相信，香港現時因國安法後的移民潮不比當年嚴重，但相信港人最終會接受與現實共存。他說部分港人或以為新加坡更自由，但當地每年經濟生產總值5%都投放國防，每個年輕男性都要服兵役，香港則有大國依靠，供水供糧，也毋須擔心國防。

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