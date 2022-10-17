牢握意識形態領導權 要求弘揚革命文化

報告稱，要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，全面落實意識形態工作責任制，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論，加強全媒體傳播體系建設，推動形成良好網絡生態。發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化，滿足人民日益增長的精神文化需求，鞏固全黨全國各族人民團結奮鬥的共同思想基礎，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

同時，習指出要廣泛踐行社會主義核心價值觀，弘揚以偉大建黨精神為源頭的中國共產黨人精神譜系，深入開展社會主義核心價值觀宣傳教育，深化愛國主義、集體主義、社會主義教育。「提高全社會文明程度，加強家庭家教家風建設，推動明大德、守公德、嚴私德，提高人民道德水準和文明素養」。

在涉及民主的章節，習近平提到「發展全過程人民民主，保障人民當家作主」。又稱要堅持走中國人權發展道路，推動人權事業全面發展。堅持宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應。

（中共二十大）