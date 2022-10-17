中央黨校副校長：修黨章值得載史冊

對於《經濟學人》問歷史會怎樣記載二十大，謝春濤認為，本屆大會至少有三個方面會載入史冊。一是黨代會的報告會規劃和部署中國未來5年以至更長時間的發展。他稱這是非常好的報告稿，二十大通過後，一定會對中國未來的發展起着重要的引領、推動作用，一定能夠使中國式現代化更穩、更快、更好地推進。

其次大會要修改黨章。黨章修正會對堅持和加強中共黨的全面領導、會對全面從嚴治黨，根據新形勢、根據新的成功經驗作出一系列的相關規定。黨章修正案通過後，也一定能夠全面地指導、規範黨的建設和黨的各項行為，一定會使中共更好地成為全中國人民的領導核心，中國特色社會主義事業的領導核心。

最後是本次黨代會要選舉產生新一屆中央委員會。謝春濤認為，在全世界的政黨當中，像中國共產黨這樣重視選幹部，而且選得很科學、選得很準，包括選黨代會的代表花如此大的力氣，把全黨的優秀分子選出來，這種情况在外國政黨很少見到，甚至見不到。

（中共二十大）