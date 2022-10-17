軍隊要求：遏控危機衝突 打贏局部戰爭

確保槍桿子永遠聽黨指揮

習近平說，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求；必須堅持黨對軍隊的絕對領導，堅持邊鬥爭、邊備戰、邊建設，堅持機械化信息化智能化融合發展；全面加強軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮；健全貫徹軍委主席負責制體制機制。

軍隊作戰能力方面，報告提出要全面加強練兵備戰，提高軍隊打贏能力。包括發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量（資訊、算法、認知等新作戰領域和產生質變的新戰鬥力）比重，加快無人智能作戰力量發展，統籌網絡信息體系建設運用；優化聯合作戰指揮體系，推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設。「人民軍隊始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，有信心、有能力維護國家主權、統一和領土完整。」

另外，二十大代表、陸軍第71集團軍「濟南英雄連」連長孫金龍昨表示，這十年來部隊的面貌煥然一新。他們從傳統的步兵連改為合成營體制下的裝甲步兵連，實戰能力更強。他去年在一場演習中，帶領連隊遂行反機降作戰任務，自主開展戰場偵察、火力召喚、搶修保障，最後在無人機引導下精確實施火力覆蓋。

（中共二十大）