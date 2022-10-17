習：祖國完全統一 一定能實現 報告稱決不承諾棄用武力 台指主流民意拒「一國兩制」

明報二十大採訪組北京報道

「不承諾棄武」 隔20年再寫入報告

自1956年召開的中共八大始，歷屆黨代會均涉及實現「台灣及祖國統一」的問題。與以前強調「台灣一定要解放」不同，中國在改革開放後，自1982年召開的中共十二大起，對解決台灣問題的措辭稍微緩和。1996年，兩岸發生導彈危機。1997年的十五大，以及2002年的十六大，報告均表示，「決不承諾放棄使用武力」。十七大及十八大時期，台灣由國民黨執政，兩岸承認同屬「一個中國」，在黨代會報告中亦未再提到使用「武力」。

今年8月初，美國眾議長佩洛西訪台引發兩岸局勢緊張，解放軍隨後「鎖島軍演」。在本次報告中，有關措辭變得更為強硬。「台灣是中國的台灣」，習近平稱解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。」

指「一國兩制」統一最佳方式

在二十大報告中還提到「和平統一、一國兩制」方針是現實兩岸統一的最佳方式，「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」。

習近平在報告中，還強調維護國家安全和社會穩定的重要性，提出「堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全，維護我國公民、法人在海外合法權益，築牢國家安全人民防線」，同時要加強個人信息保護。他提出要健全國家安全體系，完善高效權威的國家安全領導體制，完善國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險監測預警體系、國家應急管理體系，構建全域聯動、立體高效的國家安全防護體系。另外，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

外交方面，習近平指出，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。「中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。」

台總統府昨稱，台主流民意堅定拒絕「一國兩制」。陸委會則指北京對台政策始終無新思維路線與正確判斷，強調「台灣人民絕不接受中共設定『一中原則的九二共識』及『一國兩制』等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利」。

（中共二十大）