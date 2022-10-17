李家超：報告是推進港發展「定海神針」

麥美娟：辦18區座談

讓市民了解「二十大精神」

全國人大常委譚耀宗表示，今次報告內容談及香港的部分，與習近平七一來港發表講話的精神「差不多」，但認為習在黨代表大會上指出要堅持「一國兩制」，進一步確立長期堅持「一國兩制」是中共的路線、方針和政策。他並指出，一國兩制成功在香港實踐，將會對國家統一台灣帶來積極的示範作用。

李家超昨在其facebook專頁祝賀二十大「勝利召開」，表示工作報告內容表明中央高度重視「一國兩制」及港澳工作，「令人鼓舞」，又指應該認真學習「二十大精神」，團結奮鬥和更好地融入國家發展大局。李家超稱，今次報告令他想起習近平在七一講話中提出的「四個必須」和「四點希望」，指有關內容將成為今屆政府的施政大方向和大藍圖。李家超將於星期三發表任內首份《施政報告》，他說將就發展經濟及改善民生提出更多政策措施，處理土地房屋問題及增強本港競爭力。

除李家超外，全部問責官員均有發文回應二十大開幕。政務司長陳國基表示，習近平明確支持香港發展經濟、改善民生、破解深層次矛盾和問題，認為是對香港的莫大鼓舞及殷切囑咐。財政司長陳茂波認為，香港需加強與內地及海外合作，發展創新科技，發揮國際金融中心和創科中心的定位與優勢。

民青局長麥美娟表示，希望全港市民特別是年輕一代主動關注二十大，認真學習和努力貫徹「二十大精神」，民青局將聯同各區民政處舉行一系列座談會。

（中共二十大）