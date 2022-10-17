習：以中國式現代化推進復興 二十大報告定黨中心任務 實現第二個百年目標

二十大報告指出，「從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。「兩個一百年」是中共提出的政策目標。「第一個百年」即中共建黨100周年（2021年）建成小康社會的目標已實現。「第二個百年」指中華人民共和國成立100周年即2049年。

建社會主義現代化國家

稱未來5年開局關鍵時期

報告稱，「中國式現代化」是中共領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色，是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路的現代化。

習近平指出，未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，但世界百年未有之大變局加速演進，新冠疫情影響深遠，世界經濟復蘇乏力，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。他強調，中國式現代化需要堅持和加強中共的全面領導，堅持中國特色社會主義，堅持以人民為中心，深化改革開放，堅持發揚鬥爭精神，「增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進，迎難而上」。

「黑天鵝」指意料之外而影響大的事件，如雷曼倒閉；「灰犀牛」指發生機率較大、顯而易見卻被忽視的風險，如氣候變化。

稱高質量發展是首務

二十大報告重申了十九大已提出的「兩步走」戰略，即從2020至2035年基本實現社會主義現代化，從2035到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。在十九大作出「中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段」重要判斷的基礎上，二十大再進一步稱「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務」。

「中國特色現代化」並非二十大首次提出，最早出自2020年10月29日，習近平在十九屆五中全會第二次全會的講話，該講話今年9月在《求是》雜誌發表。之後習在不同場合多次提到「中國式現代化」，指「世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放之四海而皆準的現代化標準」。2021年11月11日，習於十九屆六中全會第二次全會上稱，中國式現代化「摒棄了西方以資本為中心的現代化、兩極分化的現代化、物質主義膨脹的現代化、對外擴張掠奪的現代化老路」，拓展了發展中國家走向現代化的途徑，證明「通向現代化的道路不止一條」。

京學者：即立足國情 搞好自己事

國家行政學院公共管理教研部教授竹立家對本報說，「中國式現代化」核心就是立足國情、搞好自己的事，「報告說堅持共產黨的領導、堅持社會主義道路等等，其他國家當然都不是這樣的，沒有黨的領導、走的是資本主義道路」。竹提到，二十大報告中「全面建成社會主義現代化強國」的目標，雖然十九大報告亦有提及，但路徑進一步細化、作出更具體的部署。

竹立家說，報告所稱的「不信邪、不怕鬼、不怕壓」，是指一些外部力量給中國製造障礙和麻煩，而中國要不怕干涉、不受干擾，搞好國內發展。

沈燕媚、王佩凡、林迎 明報二十大採訪組 北京報道

（中共二十大）

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