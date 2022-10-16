長者健康中心輪候「以年計」 有逾3年 「基層醫療管理局」擬成立 買服務減公營負擔

現時基層醫療服務供不應求，由衛生署營運的18區長者健康中心，過去5年輪候成為會員的時間中位數升兩倍，其中屯門湖康中心時間最長，須排逾3年（見表）。有立法會議員認為反映基層醫療服務供不應求，批政府愛理不理令問題一直未解決。

明報記者 區慧盈

中位數5年升兩倍 病人：有病睇急症

文女士今年剛滿65歲，7月往油麻地長者健康中心登記做會員，其後獲中心書面回覆稱輪候時間頗長，有需要可自行到醫院接受治療。根據中心網頁，若8月申請約需輪候21個月。文稱自己是長期病患者，患高血壓及糖尿病，盼定時到健康中心接受治療及監察，對輪候時間以年計算感失望，相信不少人寧選擇不登記，「有病先入急症室」，這有違基層醫療政策原意。

衛署：因疫縮減服務 致輪候增加

衛生署在全港18區設長者健康中心，讓年滿65歲者申請做會員。衛生署回覆，各中心會員流轉量不高，新申請者一般需輪候較長時間才能成會員，而因防控疫情，前年年初起縮減或暫停長者健康中心服務，令中心接受健康評估及就診人次減少，致輪候成為新會員的人數及時間增加。

按衛生署向本報提供的數據，18區長者健康中心由2017至2021年申請為會員的輪候時間中位數均呈上升趨勢，其中元朗由2017年的6.7個月，增至去年的33.9個月，而據今年8月最新數據，屯門湖康中心的輪候時間達46個月，最短的葵盛中心亦需等13個月才可成為會員。

沙田地區康健站一度稱要輪候兩個月

即將公布及諮詢的基層醫療健康藍圖特別強調地區康健中心作為地區基層醫療系統樞紐的角度，上屆政府已投入12.5億元建立及外判予非政府組織營運（見表），但部分康健站同樣出現輪候問題。本報上月致電各康健中心及康健站查詢，其中沙田地區康健站登記成為會員需等候兩個月。負責營運上述康健站的香港復康會，同時投得港島東區及中西區的康健站營運。本報向復康會查詢，獲回覆有關地區康健站的運作及安排「請向基層醫療健康辦事處查詢」。

醫務衛生局回覆，所有地區康健中心及康健站都會為新會員作健康風險評估，而沙田康健站做法為先為市民做健康風險評估再安排登記入會，加上規模及人手較其他康健中心少，令等候時間較長。局方稱，沙田康健站上月26日開始已改為先替市民登記成為會員，另會確保各地區康健中心及康健站以同樣方法處理新會員登記。

本報本月8日再致電沙田康健站查詢，獲答覆仍需等1個月方可安排登記為會員。記者昨日到現場查詢，職員說「既然到現場，可以即場登記成為會員」，但仍需至本月31日方可面見護士做健康評估。職員又說，因應早前登記成為會員人數眾多及需派發新冠快速抗原測試包，故輪候成為會員時間較長。

狄志遠：康健站檢查簡單 以月計不合理

葵青地區康健中心前署理行政總監、立法會議員狄志遠說，長者健康中心為老問題，政府一向愛理不理，令問題從未得到解決。至於地區康健中心輪候時間問題，他認為即使各康健中心及康健站由不同機構營運，但「沒可能差別這麼大，唔會一間機構請兩個人，一間請10個人」，認為輪候時間長短與人手沒太大關係。他又說，成為會員手續不算太繁複，只需登記及作簡單健康檢查如量血壓等，認為輪候時間以月計算並不合理。

（施政報告‧特稿）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676