改善安老業人手 何啟明預告有措施

為改善院舍服務質素，政府草擬《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，提出提高最低人手規定、住客人均樓面面積等8項修訂。香港安老服務協會昨日舉辦首場地區聚焦論壇，討論安老院條例修訂建議。

業界認同修例 現「療傷期」難強推

香港安老服務協會第一副主席邱婕兒認同法案出發點，能有助優化業界發展，彌補缺漏；惟强調院舍受新冠第五波疫情影響，仍處「療傷期」，面對人手不足、收入大減等問題，現時非修例最佳時期，若強推反會「雪上加霜」。她促當局先解決人手問題，並向業界提供良好營商環境及合適過渡期。

何啟明說，明白業界需時調整，新措施亦非一時三刻可做到，需分短、中、長期3個步驟處理，即使短期措施也要一年後才能落實。至於不足60人的安老院舍，何表示「尚未有（最低人手規定的）實施時間表，除非見到市場人力供應十分充足」。他期望今年底前草案恢復二讀或三讀通過，又預告《施政報告》會針對院舍人手不足及經營等問題制訂多項措施，冀幫助業界。

立法會福利事務委員會主席陳恒鑌關注部分小規模安老院舍難滿足修例後的要求，最終被迫關閉。他建議政府開設院校，專為安老院培訓人手。社福界立法會議員狄志遠則建議當局成立支援基金，為符合服務質素的安老院舍提供資助；並提供場地，容許多間小規模院舍合作營運，避免倒閉潮；以及設立職業階梯，讓年輕人看到就業前景。

（施政報告）