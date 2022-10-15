施政報告民研調查：28%大期望 32%無

香港民研在10月7至12日透過電郵訪問4736名民研意見群組成員，28%受訪者表示對施政報告有「好大」及「幾大」期望，以民主派與非民主派支持者劃分，分別有11%和37%受訪者對施政報告有「好大」及「幾大」期望，沒期望的分別有57%及21%。

問及對李家超上任約百日的施政方針滿意程度，30%受訪者表示「好滿意」及「幾滿意」，31%受訪者表示「幾不滿」及「好不滿」。至於對李上任後香港前途的信心，34%受訪者表示有增加，36%不變，27%表示減少。

袁彌昌：非民主派期望高 倘失信心反彈大

袁彌昌表示，李家超上任後政績乏善足陳，無論民主派與非民主派支持者主要以印象評分，但非民主派支持者的期望明顯較高，若他們一旦對政府失去信心，會是政權出現麻煩的時候。袁相信，李家超知道「自己踩緊鋼線」，因此目前集中做期望管理和訂立關鍵績效指標（KPI）。袁彌昌並憂慮過往政府未能在任內處理土地房屋問題，今屆政府再以此為關注點，若未符社會期望，反而導致民意反彈、政策觸礁。

（施政報告）